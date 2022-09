Crazy Design domina lista de popularidad con «Guanguan». Es #1 en Venezuela

Entornointeligente.com /

Caracas, 10 septiembre (Notistarz).- El cantante dominicano Crazy Design se hace de un logro más en su carrera al posicionar el tema «Guanguan» en el puesto número 1 de los Top 100 General, uno de los listados más importantes de Venezuela.

Crazy Design, quien se ha caracterizado por su multifacético talento en diversas artes, sorprendió al público con una canción llena de color y energía caribeña que se convertirá en un rotundo éxito para la temporada de fin de año.

José Rafael Colón, conocido artísticamente como Crazy Design, apuesta por mostrar el talento latino, la danza urbana y expresiones artísticas llenas de color, fantasía y la característica alegría dominicana. Con más de 16 millones de reproducciones, «Guanguan» se ha convertido en un auténtico himno de la fiesta.

Con mensajes tan claros como «Yo quiero rumbear» y «Que me boten del trabajo porque no me voy a acostar», Crazy Design invita a disfrutar una rumba, de la que ya prepara el remix para seguir multiplicando su impacto.

