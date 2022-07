Crash deixa conservatórias sem sistema informático. Tribunais e cadeias também foram afectados

Entornointeligente.com /

As conservatórias de todo o país ficaram esta terça-feira sem sistema informático. O crash afectou ainda outras plataformas do Ministério da Justiça, nomeadamente as que servem de suporte aos tribunais, às cadeias e ao Ministério Público.

Contactada pelo PÚBLICO, a tutela confirmou a existência de dificuldades, negando no entanto tratar-se de um apagão. «Há um problema de comunicação que está a dificultar o acesso ao sistema, e que está a ser resolvido», descreveu uma porta-voz do Ministério da Justiça, acrescentando não existirem indícios de que se possa tratar de um ciberataque.

O cenário traçado por quem está no terreno é, porém, bem mais preocupante. «Os trabalhadores das conservatórias não têm acesso a nada a nível nacional. Estamos sem qualquer tipo de sistema», explica uma dirigente da Associação Sindical dos Conservadores dos Registos. «Está tudo off».

Resultado? O atendimento ao público só pode ser feito mediante prestação de informações que não exija o acesso ao sistema das conservatórias, sejam elas do registo civil, predial, comercial ou outras. Uma nota informativa colocada no site do Instituto dos Registos e Notariado dá conta de que «constrangimentos de ordem técnica na rede de comunicações determinaram temporariamente a suspensão da recepção de pedidos online e o atendimento presencial até que a situação fique regularizada».

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, Arménio Maximino, diz que este » crash geral» se vem juntar ao pandemónio diário gerado pela falta de trabalhadores nas conservatórias. «Estamos sem Internet, sem mail e sem aplicações. Os utentes estão a ser prejudicados em serviços essenciais», lamenta, acrescentando que enquanto o discurso oficial do Ministério da Justiça dá conta de uma revolução digital em curso, na realidade o dia-a-dia nas conservatórias é enfrentado com equipamentos obsoletos e aplicações informáticas datadas.

Também o Ministério Público e os tribunais se estão a deparar com problemas. «Deixou de ser possível ter acesso ao sistema informático Citius e ao mail profissional a partir da meia-noite de hoje e a nível nacional», contou uma fonte da magistratura.

