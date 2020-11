Todo el arco político homenajeó a Maradona

craigslist zero turn mower Prince Julio César Cruz//

“Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , sintetizando el sentimiento de millones por estas horas tras la muerte de Diego Maradona. La vicepresidenta se sumó a la despedida de Alberto Fernández y, además de expresar que a Diego “lo queremos mucho”, le envió un saludo a sus familiares y seres queridos. No hubo “grieta” en los homenajes al máximo ídolo del fútbol: lo homenajeron la mayoría de los funcionarios del Gobierno Nacional, pero también los distintos sectores de la oposición, incluido el expresidente Mauricio Macri , a quien los hinchas le recordaron que Maradona “lo odiaba”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó que “Diego llenó de felicidad al pueblo argentino. Fue, es y será bandera”. El ministro del Interior, Wado de Pedro , señaló: “hasta siempre compañero. Te vamos a extrañar. Gracias por tanto”. El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa , publicó fotos suyas junto al ídolo y escribió: “Argentina te ama y te va a extrañar. Infinitas gracias por tu magia y tu argentinidad. Descansa en paz”. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , también se sumó a la despedida: “con una enorme tristeza te decimos hasta siempre, Diego. Un fuerte abrazo a todos sus familiares y seres queridos. Infinitas gracias por todo lo que nos diste, firma uno de los millones de maradonianos del planeta”.

“Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio”, escribió en Twitter Macri y no tardaron en llegar las respuestas de los hinchas. Uno le recordó: “Diego te odiaba. Te llenaste el buche hablando de que sacarlo de Boca fue tu primer hito”. Fueron muchos los que recordaron los dichos del expresidente durante una entrevista en la que dijo que tuvo que “sacar a Maradona de Boca” , cuando era presidente de la institución, para “darle cierta racionalidad al club”. “A mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos”, le había respondido entonces Maradona. “Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus desiciones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos . Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre”, había completado.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , también le dedicó unas palabras al ídolo. En sus redes escribió: “hasta siempre, Diego. Eternamente agradecido por todas las alegrías que nos diste”. La presidenta del Pro, Patricia Bullrich , publicó una imagen de Diego levantando la copa en el mundial del ’86 acompañada de un texto que decía: “estas imágenes de llanto y felicidad quedarán para siempre en nuestros corazones”. La exgobernadora María Eugenia Vidal puntualizó que “lamento mucho la partida de Diego Maradona. Un fuerte abrazo a toda su familia y a todos los que lo querían de verdad”.

Los dirigentes del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman también dedicaron palabras para el 10. “La copa, el gol a los ingleses después de Malvinas, el fútbol de Maradona nos regaló muchas alegrías. Vuela barrilete cósmico”, expresó Del Caño, y Bregman mencionó “el gol a los ingleses después de Malvinas“. Uno de los mensajes más emotivos fue el que escribió el ministro de Defensa, Agustín Rossi : “Murió el Diego. El barrilete cósmico inicia su último vuelo, su estela surcará los potreros del mundo, su zurda escribirá poemas futboleros, su voz retumbará contra los poderosos, su estampa con el 10 en la espalda, será nuestro emblema. Enorme tristeza”

