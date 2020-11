Bolívar vs. Lanús EN VIVO vía DirecTV Sports y ESPN: a qué hora y cómo ver partido por Copa Sudamericana

craigslist yorkie for sale Prince Julio César Cruz//

Entornointeligente.com /

Bolívar vs. Lanús EN VIVO ONLINE GRATIS en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020 este miércoles 25 de noviembre. La transmisión por internet podrás seguirla por los canales de TV DirecTV Sports y ESPN a partir de las 5.15 p. m. de Perú en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Asimismo, puedes ver el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

Prince Julio César

La República Deportes realizará una emisión del Bolívar vs. Lanús EN VIVO GRATIS gracias a las señales de DirecTV Sports y ESPN . En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Bolívar y Lanús, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Julio César Cruz

Bolívar llega a esta fase como mejor tercero de la segunda etapa de Copa Libertadores, con pálido desempeño, aunque animado por clasificar a la Sudamericana tras eliminar a su similar del Audax Italiano.

Prince Julio César Cruz

El torneo boliviano aún está paralizado por la COVID-19 que desde marzo a la fecha dejó más de 8.900 fallecidos y más de 144.000 contagiados

Pese a ello, Bolívar busca aprovechar la altura de los 3.600 metros de La Paz para doblegar a los argentinos que siempre miran con respeto el emplazamiento deportivo

Lanús , campeón de la Sudamericana en 2013, arriba a territorio boliviano con las pilas cargadas, luego de su gran victoria 2-1 el último viernes frente a Boca Juniors , correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, y les arruinó a los ‘xeneizes’ un día para celebrar el título de campeón de la Superliga, obtenido en febrero pasado

Además, alcanzó esta fase sacándose de encima al gran equipo brasileño Sao Paulo. En la ida venció 3-2 y en la vuelta, en partido disputado en el Morumbí, cayó 4-3. Los tantos de visitante le dieron boleto para seguir en carrera

Bolívar vs. Lanús EN VIVO: ficha del partido Partido Bolívar vs. Lanús ¿Cuándo juegan? Miércoles 25 de noviembre ¿Dónde? Estadio Hernando Siles de La Paz ¿A qué hora? 5.15 p. m. hora de Perú ¿En qué canal? DirecTV Sports y ESPN Bolívar vs. Lanús EN VIVO: posibles alineaciones Bolívar: Javier Rojas, Adrián Jusino, Luis Gutiérrez, Jorge Flores, Óscar Ribera, Cristian Machado, Erwin Saavedra, Leonardo Vaca, Juan Carlos Arce, Víctor Ábrego y Marcos Riquelme

DT: Wálter Flores

Lanús: Lautaro Morales, Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Alexis Pérez, Kevin Lomónaco, Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Matías Esquivel, Lautaro Acosta, Nicolás Orsini y José Sand

DT: Luis Zubeldía

Árbitro: El brasileño Flavio de Souza, asistido por sus compatriotas Kleber Gil y Bruno Boschilia

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Bolívar vs. Lanús EN VIVO: ¿a qué hora es el partido por Copa Sudamericana? Para ver el Bolívar vs. Lanús EN VIVO , deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según el país en el que te ubiques:

Argentina: 7.15 p. m. Brasil: 7.15 p. m. México: 4.15 p. m. Costa Rica: 4.15 p. m. Perú: 5.15 p. m. Colombia: 5.15 p. m. Ecuador: 5.15 p. m. Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.15 p. m. Bolivia: 6.15 p. m. Venezuela: 6.15 p. m. Chile: 7.15 p. m. Paraguay: 7.15 p. m. Uruguay: 7.15 p. m. Bolívar vs. Lanús EN VIVO: ¿dónde ver el partido por Copa Sudamericana? Para ver Bolívar vs. Lanús EN VIVO , partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020, tendrás que sintonizar: DirecTV Sports. Revisa los siguientes canales de transmisión según el país en el que te ubiques:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, ESPN Sur Bolivia: ESPN Play Sur, Tigo Sports Bolivia, ESPN Sur Brasil: CONMEBOL TV Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur, DIRECTV Sports Chile Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur, DIRECTV Sports Ecuador Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur Perú: DIRECTV Sports Peru, ESPN Sur, ESPN Play Sur Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT Uruguay: ESPN Sur, DIRECTV Sports Uruguay, ESPN Play Sur Venezuela: ESPN Sur, DIRECTV Sports Venezuela, ESPN Play Sur Fútbol internacional, últimas noticias: River Plate vs. Paranaense EN VIVO: dónde y a qué hora ver partido por la Copa Libertadores Racing igualó 1-1 ante Flamengo en partido de ida de los octavos de Copa Libertadores Vélez de Abram venció 2-0 a Deportivo Cali en la Copa Sudamericana Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com