Colombia empató ante Chile con un agónico zarpazo de Falcao

El colombiano Radamel Falcao (C, arriba) y el chileno Paulo Díaz compiten por el balón durante su partido clasificatorio sudamericano para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en el Estadio Nacional de Santiago, el 13 de octubre de 2020, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. (Foto de Claudio REYES / POOL / AFP)

Un zarpazo del ‘Tigre’ Falcao García a los 90 minutos le dio a la selección Colombia el empate 2-2 frente a la de Chile este martes en el partido que cerró la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Falcao, que entró al encuentro en los minutos finales, empujó la pelota frente al arco chileno y decretó la anotación que significó el premio al empuje colombiano para evitar la derrota y quedar con 4 puntos.

Chile, que marcha con uno, había remontado en cinco minutos, entre el 37 y el 41 del primer tiempo, gracias a las anotaciones de sus estrellas Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pues la Tricolor abrió la cuenta en el minuto 7 mediante Jefferson Lerma

Este martes en el estadio Nacional de Santiago fue Colombia la que comenzó con claridad y autoridad y pudo ampliar la ventaja tras el tanto inicial, pero Duván Zapata y Luis Muriel, letales contra Venezuela en la fecha inaugural, no estuvieron finos para definir

El partido comenzó a cambiar a la media hora, momento en el que Colombia empezó a apagarse y Chile a despertar, aunque con más amor propio que con argumentos

Hasta que a los 36 minutos y tras un córner, Lerma le pegó una patada a Vidal en una acción imprudente que llevó al árbitro, el argentino Darío Herrera, a revisar el VAR y sancionar penalti. ‘El Rey Arturo’ cobró con potencia y empató 2 minutos después

La anotación llenó de confianza y determinación a Chile, que a los 41 minutos y mediante Sánchez marcó el segundo y a la postre decisivo gol del encuentro al aprovechar un falla en el regreso de la defensa colombiana

En el segundo tiempo la selección chilena trató de administrar la ventaja, manejó el ritmo del juego y supo contener a una Colombia en la que no apareció esta vez la genialidad de James Rodríguez

Hasta que en la agonía llegó el zarpazo de Falcao y echó al traste lo que iba a ser el primer triunfo para la selección chilena que dirige el colombiano Reinaldo Rueda

El 12 de noviembre en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas, Chile jugará de nuevo en casa, frente a Perú, mientras Colombia recibirá a Uruguay

