Craft de volta ao WOW «para animar o malte»

A cerveja artesanal nacional é a protagonista do Craft, festival que volta para a terceira edição ao WOW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia. São dois fins de semana de festa, oito dias de festival, 25 cervejeiros, mais de 100 tipos de cerveja artesanal, sete DJs e quatro Beer Talks, promete a organização. O arranque é já amanhã, quinta-feira, 29. Depois prolonga-se até domingo. E, na próxima semana, o esquema repete-se.

Por entre alguns estreantes e grandes nomes residentes do festival, os convivas vão poder provar as cervejas dos seguintes produtores portugueses: Açor, Aldeana, Alma, Amphora, Barona, Burguesa, Colossus, D»os Diabos, Deuses do Malte, Dois Corvos, Epicura, Iberwolf, Letra, Love Craft Brews, Lupum, Madame Lindinha Lucas, Nortada, Oitava Colina, Piratas Cervejeiros, Post Scriptum, Praxis, Rima, Sovina, Tough Love e Vadia.

Aos sábados e domingos, pelas 17h00, há dois dedos de conversa à volta da cerveja, nas Beer Talks, em que alguns dos especialistas do WOW vão juntar-se a produtores de cerveja para conversas animadas.

Subscrever No próximo sábado vão procurar-se pontos em comum entre a cerveja e o vinho. Pode um apreciador de vinho adorar cerveja e vice-versa? É assim tanto o que os separa ou é mais ainda o que os une? No domingo, a Beer Talk vai aprofundar a origem da cerveja e de que forma o consumo evoluiu até aos dias de hoje. No fim de semana seguinte, dias 8 e 9, também às 17h, a gastronomia assume o comando. No sábado, o cacau é o protagonista. No domingo, o papel da cerveja na gastronomia ganha relevo.

A música será sempre um elemento presente com os DJ’s Afonso Silva, André Regadas, Check Mike, Dayo, Francisco Praia, Miguel Barros e Tiago Afonso.

Haverá pontos de comida com algumas sugestões de petiscos tradicionais, mas quem preferir refeições de conforto, pode sempre reservar lugar num dos vários restaurantes do WOW.

O evento será de entrada livre. Quem quiser consumir, deverá comprar o copo do evento (2€) e uma pulseira (2€) para carregar com o saldo pretendido. O copo e a pulseira são válidos para os oito dias do evento.

