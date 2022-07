Entornointeligente.com /

Preocupada por la falta de enfoque en programación de las escuelas; junto con el propósito de brindar este conocimiento a niños, niñas y adolescentes; en 2018, María del Mar Vélez fundó la startup peruana Crack The Code. Que tiene como misión transformar la educación en América Latina formando a niños en el lenguaje de programación.

Crack The Code, un espacio de educación tecnológica En 2010, mientras estudiaba economía en la Universidad de Nueva York; María del Mar Vélez participó en un proyecto dentro de una institución de microfinanzas en Perú. Experiencia que le hizo darse cuenta de que «hay proyectos que pueden tener un impacto social y, al mismo tiempo; un potencial económico muy grande». Este modelo de negocio, conocido como ‘ double bottom line ’ o 2BL desde entonces quedó en su mente. Por lo que al terminar su carrera profesional y graduarse; regresó a Perú, dispuesta a emprender en un sector con doble impacto.

Tras analizar diferentes sectores, se dedicó a buscar diferentes modelos de negocio dentro del sector educativo en la región latina. Fue así que en 2017 fundó Crack the Code, una escuela virtual donde se enseña informática a niños y adolescentes hispanos, para que puedan potenciar su carrera profesional con la tecnología y así tener más oportunidades en el futuro.

Durante poco más de dos años, Crack the Code operó como una academia física donde los niños iban a tomar clases extraescolares y donde recibían a decenas de alumnos diariamente. Esta experiencia, explica Velez, les ayudó a conocer de primera mano las necesidades de los niños en América Latina, así como las de los padres y las escuelas directamente. Sin embargo, con la pandemia, el modelo de negocio cambió de la noche a la mañana y todo migró a un formato completamente virtual.

Crack the Code cuenta actualmente con una media de 1.300 estudiantes activos al mes repartidos en 22 países. Y, gracias a la reciente ronda de inversión que levantó, busca alcanzar a más estudiantes de más rincones de América Latina para combatir el analfabetismo tecnológico, empoderar a sus estudiantes para que sean creadores de tecnología y tengan las herramientas para aprovechar las oportunidades en el futuro.

¿El futuro de la educación en Perú está en la programación? POR CIERTO Perú aún enfrenta grandes desafíos en su sistema educativo y en el sector tecnológico. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, el 60% de las instituciones educativas no cuentan con el equipamiento tecnológico adecuado, el 79% de las escuelas no tienen acceso a Internet y el 55% de los docentes no tienen las habilidades para utilizar las tecnologías digitales en el salón de clases. A pesar de la brecha tecnológica, Perú cuenta actualmente con alrededor de 20 empresas edtech que, en el 2020, recibieron más de $20 millones de dólares en financiamiento de inversionistas nacionales y extranjeros, según un análisis de Hero Startup.

