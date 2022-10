Crack en Europa, pero «villano» en Argentina: La gran carrera de Higuaín que quedó marcada por sus errores en las finales ante Chile

Entornointeligente.com /

Gonzalo Higuaín dijo adiós al fútbol. El delantero argentino anunció su retiro a los 34 años, tras una extensa carrera que grandes éxitos en Europa, donde militó en los mejores clubes del mundo.

Sin embargo, el «Pipita» también tiene un lado muy criticado en su país. Pese a que anotó 32 goles en 75 presencias con la selección de Argentina , sus actuaciones en partidos clave lo condenaron en la consideración de los hinchas.

Pese a su brillante palmarés, el «Pipita» fue frecuentemente criticado por medios de prensa y atacado en redes sociales durante años por haber fallado errado goles en las finales que perdió la «Albiceleste» entre 2014 y 2016.

Higuaín estuvo en las caídas de la definición del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania, como también en las derrotas ante Chile en las finales de la Copas América 2015 y 2016. En todas, falló ocasiones claras para anotar y también desperdició un penal en el duelo disputado en el Estadio Nacional.

Hace unos meses, el atacante recordó esos momentos y aseguró que «la de Chile, en Estados Unidos, fue la que más me dolió. Fui mano a mano 20 metros con el arquero (Claudio Bravo), pero cuando el delantero tiene mucho tiempo es peor, es mejor definir rápido «.

» La de Alemania (en Brasil 2014) me cae de espaldas. Pensé en pegarle, después en pararla, me vino de sorpresa. Y la de Chile (Copa América 2015), estaba muy cerrado el ángulo. Sí me hubiese gustado que terminasen de otra manera, pero la de Estados Unidos quizás es la más… que tampoco definí mal (…), pero es fútbol y pasan estas cosas «, expresó en una entrevista este año.

Sobre las críticas que ha recibido durante los últimos años, que incluso lo transformaron en una especie de enemigo para muchos fanáticos de la selección albiceleste, sentenció que «yo creo que nunca va a cambiar . Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar alg o porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas».

» Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo lo he sufrido en primera persona (…) Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas», afirmó.

En ese período, que compartió con la gran figura Lionel Messi , Higuaín fue parte de un lapso de sequía de títulos de la selección de Argentina que duró 28 años en total y que concluyó el año pasado con la conquista de la Copa América en Brasil, aunque el delantero ya no integraba el plantel.

Dentro de su enorme carrera, el «Pipita» marcó más de 300 goles en sus pasos por River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea e Inter Miami. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com