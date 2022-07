«CR7 not welcome». Adeptos chumbam hipótese Ronaldo

Entornointeligente.com /

O futuro de Cristiano Ronaldo continua incerto. E enquanto o astro português tenta resolver a sua situação contratual com o Manchester United, onde não quer continuar, vai apertando o leque de possíveis soluções para o capitão da seleção nacional. Uma delas, e alegadamente a preferida pelo jogador, é o Atlético de Madrid, mas esse interesse não parece cair bem nos adeptos colchoneros.

Esta quarta-feira, durante o primeiro particular de pré-temporada da equipa espanhola, frentr ao Numancia, os adeptos do Atlético Madrid mostraram um cartaz onde se podia ler: «CR7 não é bem-vindo».

Subscrever «CR7 NOT WELCOME» ⚪

LA PANCARTA DE LOS AFICIONADOS DEL @Atleti DURANTE EL PARTIDO @partidazocope @tjcope pic.twitter.com/VONovO1Jtf

– Javi Gómez (@JaviGomezCh) July 27, 2022

Além disso, a União Internacional de Peñas del Atleti , que representa mais de 300 Peñas (casas de sócios) colchoneras em todo o mundo, publicou uma carta na qual antecipa a sua rejeição à potencial chegada de Ronaldo, historicamente identificado com o Real Madrid , o rival da cidade.

«Dada a possibilidade de a contratação de Cristiano Ronaldo ser algo mais do que um simples boato sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso repúdio absoluto a uma hipotética incorporação no nosso clube, como já afirmámos publicamente a 19 de julho, através das redes sociais», afirmou o Associação.

Os adeptos do clube salientam que o português «representa a antítese dos valores que constituem as marcas» do Atlético de Madrid, como «esforço, generosidade, simplicidade e humildade» .

» Mesmo no caso improvável de que um jogador em franco declínio como Cristiano Ronaldo pudesse garantir um título, não aceitaríamos a sua contratação. Por isso, pedimos ao clube que rejeite a sua possível contratação, se em algum momento a tiver considerado «, finaliza o comunicado.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax

– Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

