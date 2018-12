CR7 lanza una aplicación para que los usuarios marquen goles como él (Video)

Entornointeligente.com / El delantero de la Juventus de Turín y de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha lanzado su propia aplicación para dispositivos móviles con la que los usuarios pueden jugar a anotar goles como los hace CR7 en la vida real.

El juego se llama ‘Cristiano Ronaldo: Soccer Clash’ y ha sido desarrollado en colaboración con la empresa MVP Sports. ” Mi nuevo juego ya está aquí . Ahora puedes marcar goles contra tus amigos. Desafíalos”, anunció este viernes CR7 en su cuenta de Twitter.

Cada usuario puede personalizar a su jugador virtual para que realice las jugadas características de Cristiano Ronaldo.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now ( https://t.co/uEvkwvnqme ) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 21, 2018

