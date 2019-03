CR7 fue el salvador de la Juventus

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

ÚN/LÍDER.- Tres goles de Cristiano Ronaldo , el definitivo de penalti a cinco minutos del final, remontaron y eliminaron al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Liga de Campeones, sometido por el Juventus 3-0 , mejor de principio a fin, y devorado por la eficacia del astro portugués.

Los dos primeros tantos fueron de cabeza, el 1-0 en el minuto 27 en un fenomenal centro de Federico Bernardeschi y el 2-0 en el 48 , nada más comenzar la segunda parte, al cabecear un envío desde la banda derecha de Joao Cancelo . Jan Oblak voló y paró ese remate, pero su parada fue unos centímetros dentro de su portería.

El 3-0 de Cristiano, cuando la prórroga parecía el destino del choque, fue de penalti a cinco minutos del final, por una pena máxima absurda de Ángel Correa sobre Federico Bernardeschi.

