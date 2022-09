Entornointeligente.com /

A cap­tain’s knock from De­an­dra Dot­tin and bowl­ing bril­liance from Anisa Mo­hammed steered the Trin­ba­go Knight Rid­ers to a 10-run vic­to­ry over Bar­ba­dos Roy­als to see them crowned cham­pi­ons of the in­au­gur­al Massy Women’s Caribbean Pre­mier League (WC­PL) in the fi­nal at Warn­er Park on Sun­day.

BRIEF SCORES

TKR WOMEN 100 for sev­en off 20 overs (De­an­dra Dot­tin 59; Hay­ley Matthews 3-22)

ROY­ALS WOMEN 90 off 18.4 overs (Hay­ley Matthews 46; Anisa Mo­hammed 3-16)

(CMC)

