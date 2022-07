CP lança novo comboio para Badajoz e encurta distância entre Lisboa e Madrid

Entornointeligente.com /

A partir de 31 de Julho, a CP inaugura uma segunda viagem de ida e volta entre o Entroncamento e Badajoz a fim de dar ligação a um novo serviço daquela cidade para Madrid qu e aproveita um troço da futura linha de alta velocidade inaugurado recentemente.

Apesar de reduzir de 11 para nove horas e meia a viagem entre as duas capitais ibéricas, a nova alternativa continua a obrigar a que um passageiro faça dois transbordos e apanhe três comboios. De Lisboa partir-se-á às 12h30 para mudar no Entroncamento para o novo comboio que sai às 13h36, o qual chega a Badajoz às 17h26. Nessa estação apanha-se dez minutos depois o Intercity espanhol que chega a Madrid Atocha às 22h04 (e a Madrid Chamartin às 22h18).

Em sentido contrário será possível sair de Madrid às 8h30 e, com os mesmos transbordos em Badajoz (13h24) e Entroncamento (16h00), chegar a Santa Apolónia às 17h00. Estes horários são provisórios e podem sofrer ligeiras alterações.

A nova ligação será feita por automotoras Allan, que é o material mais antigo que a CP tem ao seu serviço e que só circulam na linha do Leste. Trata-se de uma composição com um único veículo, originalmente construído na Holanda nos anos 50 do século passado e que nos anos 90 sofreu uma modernização que lhe prolongou a sua vida até aos dias de hoje. As avarias destas automotoras no Alto Alentejo têm sido frequentes.

A CP tentou realizar este serviço com um material mais moderno, mas viu-se confrontada com a escassez da sua frota diesel, a qual está maioritariamente afecta às linhas do Douro, Minho, Oeste e Algarve. Enquanto não vierem comboios novos e não houver mais linhas electrificadas que libertem automotoras a diesel para outros serviços, a empresa não consegue ter material de melhor qualidade na linha do Leste.

Estes novos horários que entram em vigor a 31 de Julho representam uma melhoria face à situação actual em que a viagem para Madrid demora 11 horas e inclui ainda mais um transbordo em Mérida. Mas é apenas um remendo naquilo que é a ausência de ligações ferroviárias de qualidade entre Portugal e Espanha desde que em Março de 2020 foram suspensos o Sud Expresso e o Lusitânia Expresso. Estes comboios passavam pela fronteira de Vilar Formoso e ligavam diariamente Lisboa, Coimbra e Guarda a Salamanca, Valladolid, Burgos, Vitória, San Sebastian, Ávila e Madrid.

Desde então apenas dois comboios diários fazem uma viagem de ida e volta entre o Porto e Vigo e uma automotora liga o Entroncamento a Badajoz.

Aquando da inauguração de um troço de 150 quilómetros da linha de alta velocidade Madrid – Badajoz, no passado dia 23 de Junho , o presidente da Renfe, Isaías Táboas, disse ao PÚBLICO que tinha proposto à CP prolongar um comboio Talgo de Madrid a Lisboa, retomando assim uma viagem directa entre as duas capitais. Mas a resposta da CP foi esclarecedora: melhorou a ligação ao comboio espanhol em Badajoz, mas não quer para já uma ligação directa a Madrid pela linha do Leste, preferindo retomar o Lusitânia Expresso pela Beira Alta e Salamanca onde há mais mercado.

Este comboio internacional, que tinha carruagens-cama, resultava de um acordo entre a CP e a Renfe com igual partilha de receitas e despesas, mas os espanhóis, a pretexto da sua suspensão provocada pela pandemia, romperam o negócio unilateralmente e anunciaram que não voltariam a pô-lo em circulação.

LINK ORIGINAL: Publico

