Covid, Vaia: Centaurus non preoccupa, in Italia solo un caso

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – «Non fasciamoci la testa prima di rompercela. Gli italiani sono stremati e non hanno bisogno di ulteriori allarmismi. La nuova variante Centaurus (BA.2.75) da noi non si vede ancora. Allo Spallanzani finora nessun caso ed è solo uno in tutta Italia. Anche nei paesi che hanno visto una forte ondata BA.5 Centaurus non tende a diffondersi così rapidamente». Così il direttore generale dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. «Adesso non mi sembra una priorità e soprattutto eviterei il consueto coro allarmistico e catastrofico, in un momento nel quale la variante dominante ora ci offre, come ampiamente previsto, un po’ di respiro» aggiunge Vaia. (ANSA).

