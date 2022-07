Covid e non solo, guida Cittadinanzattiva su salute e vacanza

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Se per l’ingresso in Italia non è più necessario esibire il green pass, in alcuni Paesi ancora è necessario mostrare il certificato verde. Per avere assistenza sanitaria all’estero, se si viaggia in Europa è fondamentale avere con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team). Mentre, se si viaggia in Italia, per usufruire delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale fuori dal luogo di residenza, bisogna mostrare la tessera sanitaria. Sono alcuni dei consigli utili in vista delle vacanze, disponibili online sul sito di Cittadinanzattiva.

La guida fa luce sulle norme Covid in vigore nei vari Paesi: ad esempio, chi è in partenza per la Francia, deve ricordare che lì è ancora necessario esibire il certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale da almeno 7 giorni o il certificato di guarigione emesso da più di 11 giorni e non oltre 6 mesi, oppure l’esito negativo di un test effettuato 48/72 ore prima della partenza.

Se si soggiorna in Italia, per piccoli problemi di salute, la guardia medica è attiva nei luoghi di maggiore affluenza turistica anche nei giorni festivi e garantisce le visite ambulatoriali, la richiesta di visite specialistiche, la prescrizione di farmaci ma non il servizio notturno. Nel caso in cui non sia presente la guardia medica turistica, è possibile accedere in orario diurno all’ambulatorio di un medico di famiglia per una visita a pagamento che potrà essere rimborsata dalla Asl di residenza o essere detratta in dichiarazione dei redditi. (ANSA).

