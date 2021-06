Covid-19: vehículos particulares no circularán los domingos 27 de junio y 4 y 11 de julio

Entornointeligente.com / El Decreto Supremo N° 123-2021-PCM , publicado en Edición Extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano, indica que el estado de emergencia se amplía por 31 días desde el 1 de julio. Por tal motivo, refiere el documento, quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. La Policía y las Fuerzas Armadas velarán por el cumplimiento de las disposiciones emitidas. Niveles de alerta La norma también actualiza la relación de provincias que durante este período (del 21 de junio al 11 de julio) estarán en nivel de alerta “moderado”, “alto”, “muy alto” y “extremo” frente al covid-19, tal como se informó el miércoles después del Consejo de Ministros. Toque de queda De acuerdo con la norma, del 21 de junio al 11 de julio se dispone la inmovilización social obligatoria (toque de queda) de todas las personas en sus domicilios, según el nivel de alerta que tenga la provincia. Nivel de alerta moderado: De lunes a domingo desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Nivel de alerta alto: De lunes a domingo desde las 23:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Nivel de alerta muy alto: De lunes a domingo desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Nivel de alerta extremo: De lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente; y, los domingos desde las 4:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Puedes leer: Lima y Callao: toque de queda se inicia a las 11 p.m. desde este lunes 21 La norma recuerda que el toque de queda no aplica para el personal que presta servicios esenciales, como salud, medicinas, servicios financieros, abastecimiento de tiendas de primera necesidad, supermercados, mercados, delivery , ni en personas que presenten alguna emergencia. Tampoco en el caso del personal que participa en la prestación de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, entre otros mencionados en el decreto. Sin autos particulares El Decreto Supremo establece que, en todo el país, los autos particulares no podrán circular los domingos comprendidos del 21 de junio al 11 de julio. Esto quiere decir que los domingos 27 de junio y los domingos 4 y 11 de julio los vehículos particulares estarán impedidos de salir, independientemente del nivel de riesgo en que se encuentre la provincia. Excepcionalmente podrán circular los vehículos que cuenten con el respectivo pase vehicular emitido por la autoridad competente. Tal como lo indicó Arturo Granados, vocero del Minsa, las personas a quienes les corresponda vacunarse pueden movilizarse los domingos o feriados, ya sea en transporte público o vehículos particulares. Arequipa suspende transporte Los servicios de transporte de personas de ámbito nacional desde y hacia la región Arequipa quedarán suspendidos por 15 días calendario , a partir del 21 de junio, como parte de las acciones para prevenir y controlar la propagación de la covid-19, añade el Decreto Supremo. La medida aplica para los servicios de transporte aéreo, terrestre y ferroviario. Ingreso de extranjeros Se recuerda que los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo. En caso sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio. Hasta el 11 de julio del 2021 queda suspendido el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes procedentes de Sudáfrica, Brasil o India, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario. Los peruanos y extranjeros residentes que ingresen al país provenientes de Sudáfrica, Brasil o la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares, realizarán cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento temporal por 14 días. (FIN) RRC Publicado: 18/6/2021 Loading…

