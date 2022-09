Covid-19: ¿qué es la vacuna bivalente y cómo nos protege contra la variante ómicron?

Entornointeligente.com /

Al respecto, Natalia Vargas, infectóloga del Instituto Nacional de Salud indicó que este nuevo tipo de vacunas contienen dos componentes de ARN mensajero (ARNm) del virus del SARS-CoV-2. El primero es contra el virus original que se identificó en Wuhan, en China, en el 2019, y el otro es un componente de ARNm común entre los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron , detalló la especialista a la Agencia Andina . Puedes leer: EE.UU. aprueba refuerzo de vacunas Moderna y Pfizer adaptadas a ómicron «Hay personas que si bien han recibido tres vacunas, porque ese es el esquema completo, se han contagiado, básicamente porque las variantes que han ido apareciendo escapaban de la protección inducida por la vacuna actual o por infecciones de otras variantes», acotó. Por esta razón, la vacuna bivalente no solo evitará hospitalizaciones, ingresar a las unidades de cuidados intensivos y muertes, sino que, también podría frenar la transmisión de la enfermedad o la infección asintomática . Sobre las nuevas vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, la FDA informó que se trata de una dosis de refuerzo que se podrá administrar para todos aquellos que lleven más de dos meses con la vacuna o el refuerzo anterior puesto. Puedes leer: INS: vacuna para menores de 5 años ha pasado por una serie de ensayos clínicos La vacuna Moderna está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas mayores de 18 años, mientras que la Pfizer-BioNTech está autorizada también para su uso en niños mayores de 12 años. Cabe precisar que, hasta el momento, el Perú no cuenta con estas nuevas vacunas; por ello, la especialista del INS exhortó a la población a seguir vacunándose y completar el esquema para evitar la aparición de otras mutaciones del virus. Puedes leer: Conoce aquí cómo descargar el app Contac Covid para el seguimiento de contagios Investigaciones También señaló que, en un futuro, existe la posibilidad de una vacuna polivalente, ya que el virus causante de la covid-19, en su variante ómicron, sigue mutando. «Ahora el linaje descendiente predominante es el BA.5, pero no sabemos si más adelante tendrá un descendiente más transmisible. Por eso es muy importante la secuenciación genómica del virus, lo cual se está realizando todas las semanas desde hace casi un año y dos meses en el INS», agregó. Esta investigación no solo permite conocer cuántas personas están infectadas actualmente en el país, sino también, poder identificar el linaje o variante que se encuentra predominante en las personas contagiadas. De esta manera, la información recogida sirve para crear nuevas vacunas contra los diferentes tipos de variantes, resaltó la especialista. Más en Andina: ???? El Ministerio de Salud ( @Minsa_Peru ) autorizó la vacunación contra el covid-19 a niños y niñas menores de cinco años para fines de setiembre, anunció el titular del sector, Jorge López Peña. https://t.co/VFmYfjR7Ex pic.twitter.com/KyTjNGwQdJ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 7, 2022 (FIN) SQH/KGR Publicado: 9/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com