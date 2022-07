Covid-19: ¿Qué documentos siguen siendo necesarios para ingresar al país? 

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una resolución firmada el viernes por el director nacional de migración, Eduardo Mata, generó controversia. El documento exigía permitir el paso » sin llamado de atención » a las personas que pretendan «ingresar al país y no presenten declaración jurada , test PCR-T o antígeno , o no acrediten esquema vacunatorio «. Sin embargo, según informó El Observador y confirmaron fuentes del Ministerio de Salud Pública a El País, esto quedó corregido.

Las fuentes del MSP indicaron que esta orden solo involucraba a las dos mujeres por las que el juez Alejandro Recarey falló a favor el pasado jueves, quienes denunciaron haber sido obligadas a realizarse un test PCR por no estar vacunadas. El fallo, que el Estado ya anunció que apelará, no se extiende a la población en general.

Resolución de Migraciones que posteriormente fue corregida

Por lo tanto, sigue siendo obligatorio presentar una declaración jurada que acredite el esquema completo de vacunación contra el covid-19 o, en caso de no estar vacunados, se requerirá presentar un test PCR con resultado negativo realizado en las 72 horas previas al viaje.

En su fallo, Recarey sostuvo con «énfasis» que la vacunación «debe hacerse dentro del marco de la legalidad» y planteó que » el no vacunado no atenta contra la salud pública . No viola leyes».

De esta forma, el haber obligado a estas mujeres a realizarse un test PCR para ingresar al país por no estar vacunadas viola el principio de igualdad , según el juez Recarey.

Esta fue la segunda sentencia polémica que dictó el magistrado este jueves. Recarey suspendió la inmunización anticovid a menores de 13 años . La cartera que dirige Daniel Salinas apelará este lunes la medida para que quede sin efecto lo antes posible .

Este último caso derivó en la respuesta de autoridades nacionales, políticos de todas las tiendas, varios expertos y asociaciones médicas y con impacto mundial sobre el fallo histórico.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com