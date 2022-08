Covid-19: población de 25 a 40 años es la que registra mayor número de contagios [video]

Entornointeligente.com /

Explicó que una de las acusas de este incremento de contagios responde al hecho de que este grupo etario es el que realiza más actividades como salir a trabajar, estudiar o frecuentar fiestas o reuniones sociales, por lo que se encuentran más expuestos al virus del covid-19. «Según los recientes estudios realizados, los que más enferman y contagian (por covid-19) son los jóvenes y adultos entre los 25 a 40 años porque tienen una mayor exposición al salir a trabajar, estudiar o asistir a reuniones o fiestas llevando el virus a casa», precisó el experto para Andina Al Día . Otro de los grupos etarios en los que se ha observado un ligero incremento de casos de covid-19 es el de los escolares. Tras destacar las medidas de bioseguridad adoptadas por las autoridades educativas en los colegios, Munayco instó a los padres de familia a no llevar a sus hijos al plantel de presentar cualquier síntoma respiratorio. Puedes leer: Covid-19: conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte Por eso es importante -dijo- que toda la población cumpla con su esquema de vacunación contra el covid-19 con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico y así evitar que la enfermedad pueda agravarse y terminar en una hospitalización o en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Descenso de casos Munayco señaló que en este momento se ha observado un descenso de casos de contagios por SARS-CoV-2 entre un 10 % a 15 % a nivel nacional, pero que el número de fallecidos se ha incrementado levemente. Aclaró que las personas que están falleciendo en estos días son aquellos pacientes que han estado hospitalizado por varias semanas y que recién se están produciendo el deceso. «Se ha observado una reducción de contagios (covid-19) en alrededor de un 10 % a 15 % a nivel nacional pero aún existen regiones como Huancavelica y Puno que todavía tienen un pico alto de contagios», añadió. Sobre los fallecidos por coronavirus en esta cuarta ola, manifestó que en su gran mayoría son adultos mayores o personas con alguna comorbilidad y que solo contaban con la primera o segunda dosis contra el covid-19. En el caso de los niños, agregó, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado un promedio de 10 hospitalizaciones en el transcurso de estos meses. Covid prolongado En otro momento, Munayco refirió que 1 de cada 5 personas está presentando un covid prolongado por más de 6 meses, manifestando síntomas de cansancio, dolor de cabeza y articulares o falta de aire y que tuvieron un cuadro leve o moderado de la enfermedad. Puedes leer: Cómo fortalecer el sistema inmune de los niños frente al covid-19 «Las personas que están sufriendo de un covid prolongado no solo son las que han estado hospitalizadas sino también las que presentaron un cuadro leve o moderado, algunas de ellas deportistas, y que no tenían ninguna comorbilidad pero que están manifestando estas complicaciones», expresó. Ante esta situación, dijo que la población debe entender la importancia de la vacunación contra el covid-19, ya que recientes estudios científicos han determinado que la inmunización reduce los riesgos de contraer el covid prolongado que puede atacar a cualquier persona indistintamente de su edad o condición de salud. Lo más recomendable, subrayó, es que las personas mayores de 30 años se apliquen la cuarta dosis y que los niños de 5 años a más lo hagan con la tercera dosis para estar mejor protegidos ante las variantes que actualmente circulan en el Perú. Más en Andina Conoce los vacunatorios contra el covid-19 que atienden de 7 a.m. a 7 p.m. hasta el 12 de agosto ?? https://t.co/KoKjxK5cSy pic.twitter.com/ZG1lW8Fa4P

