Covid-19: no olvidemos lo que nos tocó vivir, podría repetirse si no adoptamos medidas

Junto al módulo de inmunización –en el centro comercial Mall Aventura Plaza de Santa Anita– se instaló también la muestra fotográfica «Volver a vivir: rastros y rostros de la pandemia en el Perú» para concienciar a la población sobre la importancia de seguir las recomendaciones médicas de bioseguridad. Nos encontramos ante estas fotografías que, tal vez, muchos de nosotros no quisiéramos recordar, por todo lo feo nos tocó; sin embargo, la finalidad es no olvidar lo que hemos vivido y que podría repetirse si no tomamos las medidas necesarias, dijo López Peña. Frente a la cuarta ola de la covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa promoviendo acciones preventivas que frenen la propagación del virus, añadió el ministro en el módulo de Santa Anita, donde se ofrece vacunación, descarte covid-19 y asesoría sobre el correcto lavado de manos y uso de mascarillas. [Lea también: Cuarta ola: conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte del covid-19 – video ] Trabajo articulado En el marco de la campaña «De nosotros depende no bajar la guardia ante la covid-19», López aseguró que el Minsa trabaja de manera articulada no solo con los municipios, sino también con la empresa privada para proteger a la población por medio de las vacunas y la toma de muestras para diagnóstico. Desde hoy y hasta el domingo 7 de agosto –de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche–, la población podrá acudir al referido módulo para recibir atención oportuna. El ministro recordó que las principales medidas frente a la covid-19 son el uso correcto de la mascarilla (una quirúrgica más una de tela o una KN95), ventilar los espacios cerrados abriendo ventanas y puertas, lavarse las manos por lo menos 20 segundos o desinfectarlas con alcohol. Asimismo, mantener la distancia física de un metro, como mínimo, respecto de otras personas, evitar las aglomeraciones y, sobre todo, contar con las dosis completas de la vacuna contra la covid-19. [Lea también: Áncash alcanza el 71.8 % de cobertura en vacunación covid-19 entre niños de 5 a 11 años ] Más en Andina: Conoce los vacunatorios que atienden de 07:00 a 19:00 horas hasta el 27 de julio y vacúnate contra el covid-19 y la influenza. ?? https://t.co/OihH3edFH0 pic.twitter.com/eMKywGNIjF

Publicado: 25/7/2022

