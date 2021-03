Covid-19. Número de internamentos aumentou, mas de casos graves nas UCI diminuiu

Entornointeligente.com / Nas últimas 24 horas, Portugal registou 365 novos casos de covid-19 e dez vítimas mortais associadas à doença. Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, Portugal contabiliza 820.407 contágios pelo vírus SARS-coV-2 e 16.837 mortes desde o início da pandemia.

O número de internamentos subiu, este domingo, tendo agora no total 633 (mais 15 internados do que ontem), dos quais 142 hospitalizados nas Unidades de Cuidados Intensivos (menos seis do que no sábado).

Em relação à distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos e mortes por covid-19 – 107 e seis, respetivamente. A região do Norte dá conta de 112 novos casos e três mortes. De seguida, está o Centro com 41 casos e zero mortes, o Algarve com 40 casos e também zero mortes e o Alentejo com 15 casos e uma morte.

Já nos arquipélagos, a Madeira registou 43 novos contágios e os Açores mais 7. Ambas as regiões autónomas não registaram óbitos no último relatório epidemiológico.

De acordo com o boletim da DGS, mais 384 pessoas conseguiram recuperar da doença, juntando-se ao total de 775.931 recuperados desde o começo da pandemia.

Neste momento, existem 28.179 casos ativos em Portugal, menos 29 em relação a ontem. Sob vigilância das autoridades de saúde, estão 15.602 contactos.

