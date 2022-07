Covid-19: más de 600,000 niños de 5 a 11 años aún no reciben la segunda dosis

Entornointeligente.com /

En este grupo etario sí se ha llegado a inmunizar con la primera dosis al 70 %, lo que representan 2 millones 900,000 niños. Todavía existe una brecha del 30 % de menores que aún no han sido inmunizados (600 mil) y, en el caso de la segunda dosis, solo se ha inmunizado al 56 % a nivel nacional. Puedes leer: Covid-19: Minsa autoriza aplicación de la tercera dosis en niños de 5 a 11 años «Actualmente tenemos 600,000 mil menores (de 5 a 11 años) que no han completado la segunda dosis . Estamos buscando a esos niños y ejecutando nuevas estrategias para llegar a los colegios, padres de familia, comunidades a fin de ayudar a mejorar y restaurar la protección frente a las nuevas variantes», refirió. Martínez también comentó que la brecha de niños carentes de su segunda dosis ascendía a 800,000 y que, gracias a los esfuerzos de las brigadas del Minsa y a las campañas de vacunación, la cifra pudo reducirse a 600,000 menores, pero aún hace falta sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la vacunación. Todas las vacunas que se aplican a los menores -subrayó- están autorizadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, por lo que no debería existir desconfianza o temor de la población. Lamentó que las campañas de vacunación que se realizaron en los colegios no hayan tenido gran acogida debido a la falta del consentimiento informado. Ante esta situación, se ha visto más oportuno trabajar con las organizaciones municipales y comunidades locales. Niños de 5 a 11 años En otro momento, la funcionaria destacó que desde la semana pasada se está aplicando la tercera dosis a los niños de 5 a 11 años pero que hayan cumplido 5 meses después de haber recibido la segunda dosis. A nivel nacional, agregó se espera vacunar contra el covid-19 en tercera dosis a un total de 4 millones 200,000 niños de 5 a 11 años. «Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para, a través de los docentes, promocionar y dar a conocer al padre de familia la importancia de vacunar a su hijo con la tercera dosis cinco meses después de haber recibido la segunda dosis». Vacunación en regiones Uno de los grandes desafíos del Minsa es la vacunación contra el covid-19 en las poblaciones indígenas donde por motivos de accesibilidad o idioma es difícil la inmunización. «Estamos en una campaña de Me Vacuno Perú a nivel nacional y hemos diseñado mensajes de acuerdo a los diversos idiomas de nuestro país. Lo más difícil es vacunar en las poblaciones indígenas. Allí estamos vacunando junto con el líder de la misma comunidad para poder acercarnos a la población y pueda recibir la vacuna», precisó. Campañas Por Fiestas Patrias, agregó, las brigadas de vacunación contra el covid-19 estarán en las zonas cercanas a los circos, centro de entretenimiento para niños como el Coney Park o los paraderos de la línea 1 del Metro de Lima, lugares donde hay mayor afluencia de personas durante esta semana de celebraciones. Puedes leer: ¡No te dejes engañar! Conoce los mitos y verdades sobre la vacuna contra el covid-19 La funcionaria invocó a la población, pero sobre todo a los padres de familias, a acudir con sus hijos a los centros de vacunación para inmunizarlos contra este virus y evitar que la enfermedad pueda complicarse. Asimismo, reiteró que las vacuna son inocuas y solo se reportan los eventos esperados: dolor en la zona de aplicación, malestar o fiebre en algunos casos pero que todos pasan muy rápidamente. Más en Andina ?? El Ministerio de Salud ( @Minsa_Peru ) publicó un protocolo actualizado para la aplicación de la tercera y cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 ante la aparición de nuevas cepas. https://t.co/CTMg9YrHVa pic.twitter.com/EXQzm1X596

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 28, 2022 (FIN) ICI/RRC Publicado: 31/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com