Covid-19: ministro de Salud pide a padres de familia autorizar la vacunación de sus niños

Tras recordar que los escolares retornarán a las aulas este lunes 8 de agosto, luego de sus vacaciones, López dijo que una manera de proteger a los niños, sobre todo del grupo de 5 a 11 años de edad, es completar su esquema de vacunación contra el coronavirus. Puedes leer: Covid-19: conoce en qué vacunatorios de Lima hacen pruebas de diagnóstico Dijo, sin embargo, que un punto que impide el incremento de la vacunación de este grupo de menores es que los padres no firman el formulario de consentimiento. «El punto crítico que tenemos con ellos (los niños de 5 a 11 años) es que la autorización tiene que ser firmado por los padres. Mandamos las autorizaciones y nunca vuelven firmadas», aseveró. Informó que actualmente se tienen registrado 10 pacientes pediátricos en los Institutos Nacionales de Salud del Niños de San Borja y de Breña, que viene siendo atendidos a causa del covid-19. Puedes leer: ¡Atención padres! Conoce por qué tu niño debe ser vacunado contra el covid-19 «No esperemos que nuestros hijos lleguen a estar en una cama UCI pediátrica. Autoricemos (la vacunación de los niños). Es el único limitante que tenemos. Los insto (a los padres de familia) que tomen conciencia. Necesitamos que toda esa población esté protegida», anotó. Fallecidos Asimismo, informó que en las últimas semanas se han incrementado los fallecimientos a causa del covid-19, sobre todo entre la población que no tiene ninguna dosis o que no ha completado su esquema de vacunación contra el covid-19. De otro lado, sostuvo que la vacunación de aquella población desde los 30 años de edad viene subiendo, y que para ello se está reforzando la estrategia sanitaria a través de más locales de vacunación, el barrido casa por casa y la vacunación contra el covid-19 en los establecimientos de salud. «Tenemos vacunas suficientes. Insto a la población que acudan (a los vacunatorios). Ya tenemos la vacunación hasta en los puestos de salud», subrayó. Viruela del mono En otro momento, López señaló que el Mina viene trabajando en la atención de los casos confirmados de viruela del mono, así como en el seguimiento de los contactos a fin de evitar que este virus se disemine. Aclaró que el paciente que tenía viruela del mono y que era atendido en el hospital Dos de Mayo, falleció a causa de una serie de comorbilidades. «Ese paciente no falleció a causa de la viruela del mono, sino que falleció por otras comorbilidades que ha tenido», enfatizó. Puedes leer: Viruela del mono: contacto sexual sería la principal vía de contagio en Perú, advierte INS Sobre la vacuna contra la viruela del mono, López dijo que el Perú está trabajando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a fin definir cuáles son los países que comprarán en bloque la vacuna contra la viruela del mono. «Tiene que haber una compra mínima de 100,000 dosis para que la OPS pueda hacer la compra. Seguimos conversando con la OPS para hacer una compra el común», anotó. Además, dijo que hay un comité de expertos del Minsa que están evaluando la compra de esta vacuna. Más en Andina: Conoce dónde vacunarán contra el covid-19 hasta las 19:00 horas hoy domingo 7 de agosto ?? https://t.co/Ybqq6reV15 pic.twitter.com/6ZEYYV2p6p

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 7, 2022 (FIN) LIT Publicado: 7/8/2022

