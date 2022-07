Covid-19. Média de infeções voltou a baixar

Entornointeligente.com /

A média de infeções voltou a diminuir para os 5.479 casos diários em Portugal e o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus que provoca a covid-19 baixou em todas as regiões, indicou hoje o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o número médio de casos diários de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 a cinco dias desceu dos 7.690 para os 5.479 a nível nacional, sendo mais baixo no continente (5.094).

O documento avança ainda que o valor médio do Rt – que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – entre 11 e 15 de julho foi de 0,81 em Portugal, mais baixo do que os 0,89 estimados no relatório anterior.

Subscrever Os dados do INSA indicam que todas as regiões do país estão com este indicador abaixo do limiar de 1, que diminuiu em relação ao período anterior para 0,81 no Norte, para 0,81 no Centro, para 0,80 em Lisboa e Vale do Tejo, para 0,84 no Alentejo, para 0,83 no Algarve, para 0,83 nos Açores e para os 0,86 na Madeira.

Quanto à incidência de novas infeções, o relatório refere que o Norte e o Centro já apresentam uma taxa inferior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, de 599,9 e 784,9, respetivamente.

As taxas de incidência mais elevadas foram registadas no Algarve (1.568,8), na Madeira (1.157) e em Lisboa e Vale do Tejo (1.068,1), refere o INSA.

Entre o início da pandemia e 15 de julho, Portugal registou 5.298.906 casos de infeção pelo ​​​​​​​SARS-CoV-2.

