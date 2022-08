Covid-19: informe plantea medidas para mejorar la cobertura de la vacunación

Entornointeligente.com /

En el Perú hay 3 millones de personas totalmente desprotegidas, cerca de 5 millones desprotegidas (una sola dosis) y 8.5 millones insuficientemente protegidas (dos dosis), precisó Granados, coordinador de la iniciativa de seguimiento a la vacunación covid-19 de la asociación civil Propuesta País. Desde el 31 de marzo de 2022, el Perú ocupa el cuarto lugar en América en el ranking de vacunación covid-19, superando el promedio de la Unión Europea, de los países de renta media y alta y a muchos países con mayores puntos de PBI dedicados a la salud pública, añadió el especialista. Informe de seguimiento «Esta es una de las luces de nuestra lucha contra el coronavirus, no obstante, muchos países están a punto de pasarnos porque mantienen el ritmo», enfatizó. Granados participó en la presentación del informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización de la Vacunación contra el Covid-19 de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, presidida hasta julio por el legislador Hitler Saavedra. El informe destaca que entre las medidas urgentes que recomiendan los expertos destaca la mejora del Sistema de Registro Nominal de Vacunación (SRNV). «Su base en el registro de papel (210 millones de hojas) genera riesgos de mala data, pérdida de tiempo y sobrecostos innecesarios. Además, el sistema no registra todas las vacunaciones realizadas, lo que genera impedimentos para la aplicación de la tercera o cuarta dosis», expresa el documento. También se sugiere adaptar el tablero de datos del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) para crear informes automáticos que incluyan indicadores de gestión del rendimiento de la cadena de suministro a todos los niveles, como reservas existentes y pérdidas. [Lea también: Covid-19: cerca de 500,000 niños aún no reciben la segunda dosis de la vacuna ] Recursos excepcionales Otro aspecto que requiere atención es la implementación de un decreto de urgencia para asignar recursos excepcionales al Minsa, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) y los gobiernos regionales «para financiar la implementación de la estrategia de comunicación y movilización comunitaria de manera análoga a lo asignado en el 2021 para adquisición de vacunas y contratación de brigadas de vacunación». El documento sugiere, además, desarrollar una estrategia de cooperación Sur-Sur usando el mecanismo Covax Facility de la OMS para lograr un mejor efecto protector global, «programando una donación de vacunas y el acompañamiento técnico a países más débiles en sus sistemas de inmunizaciones, en especial los países africanos, además de Haití». El informe del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Fiscalización de la Vacunación contra el Covid-19 fue elaborado con el apoyo técnico de la asociación Propuesta País y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. [Lea también: OMS firma acuerdo para distribuir vacuna contra la viruela del mono en América Latina ] Más en Andina: ?? Covid-19: conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte https://t.co/dWQgbn7369 Un diagnóstico a tiempo puede prevenir los cuadros graves de la enfermedad, señala el @Minsa_Peru . pic.twitter.com/4fcIuHSucG

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 24, 2022 (FIN) NDP/CCH Publicado: 24/8/2022

