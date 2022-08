Covid-19: incidência pode aumentar no Outono e regresso de férias favorece contágios, alerta especialista

Entornointeligente.com /

A incidência de casos de covid-19 pode aumentar a partir do outono e o regresso à escola e ao trabalho, após as férias de verão, resulta num ambiente «mais favorável» aos contágios, alertou hoje o investigador Miguel Castanho.

Covid-19 em Portugal e no mundo: perspectivas para o futuro «Atendendo a que se trata de um vírus respiratório e tendo também em conta o que aconteceu ao longo de mais de dois anos de pandemia, diria que é expectável um aumento da incidênci a a partir do outono», adiantou à agência Lusa o especialista do Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Universidade de Lisboa.

De acordo com o professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, após o verão, o regresso às aulas e aos locais de trabalho e a adopção de um estilo de vida mais concentrado em espaços fechados «determina um contexto mais favorável aos contágios».

«O próprio tempo frio e o seu impacto nas vias respiratórias talvez favoreça também que se instale a doença , embora este ponto não seja consensual», referiu Miguel Castanho, ao salientar que, independentemente das razões, a sazonalidade das doenças causadas por vírus respiratórios em Portugal, com aumentos de incidência no período de Outono e Inverno, «está bem estabelecida».

De acordo com o relatório de hoje do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV-2 subiu para 1,02 a nível nacional, depois de ter estado abaixo do limiar de 1 desde o final de Maio.

A média diária de casos de infecção a cinco dias também subiu ligeiramente a nível nacional, passando dos 2.716 casos para os 2.769, mas continua a registar um dos valores mais baixos do ano para este indicador.

Relativamente ao comportamento futuro do SARS-CoV-2, que pode levar ao surgimento de novas variantes, Miguel Castanho considerou que esse coronavírus continuará a evoluir, mas o «ritmo dessa evolução pode decrescer».

«A tendência natural do vírus é que continuem a aparecer variantes e a possibilidade de, ao acaso, uma delas se tornar mais contagiosa pode sempre acontecer», reconheceu Miguel Castanho, para quem, nesta fase da covid-19, existem alguns aspectos a considerar em relação ao previsível comportamento do SARS-CoV-2.

O primeiro é que, com o aparecimento de novas variantes sucessivas cada vez mais transmissíveis, se vai tornando mais difícil aparecer uma variante que «bata o recorde da transmissibilidade da anterior», explicou o investigador.

«Quer seja porque a variante Ómicron , sobretudo as subvariantes BA.4 e BA.5, já têm uma transmissibilidade elevada difícil de superar, quer devido ao efeito global da vacinação, o aparecimento de novas variantes terá tendência a desacelerar», disse Miguel Castanho.

O especialista sublinhou ser ainda cedo para assegurar que o vírus está com um comportamento mais «estável», mas considerou «legítima» a expectativa que isso se venha a confirmar.

Quanto à imunização com as vacinas actuais, Miguel Castanho salientou que «está provado» que o seu uso continua a ser eficaz contra casos mais grave de doença e morte, embora considerando que, como era expectável, eficácia tenha decrescido um pouco.

Sobre as vacinas adaptadas às variantes mais recentes, cuja autorização para a sua utilização está em curso em vários países, o investigador do iMM avançou que a sua «segurança não deve ser afectada», mas sublinhou ser ainda cedo para uma conclusão sobre a sua eficácia, tendo em conta que os «resultados não estão totalmente disponíveis».

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) pode vir a aprovar no outono uma vacina para a covid-19 do laboratório Pfizer contra as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.

«A EMA espera receber um pedido [de aprovação] para a vacina adaptada à BA.4/5 desenvolvida por Pfizer/BioNTech que será avaliado para uma potencial aprovação rápida no outono», indicou recentemente um porta-voz do regulador europeu citado pela agência noticiosa AFP.

Em Portugal, a linhagem BA.5 da variante Ómicron é dominante, sendo responsável por 94% dos casos de infecção pelo SARS-CoV-2.

LINK ORIGINAL: Publico

