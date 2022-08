Covid-19: especialista de INSN San Borja explica por qué es importante vacunar a los niños

Entornointeligente.com /

Por tal motivo, el doctor Daniel Anchante Llosa , coordinador de la UCI Pediátrica Covid-19 del INSN San Borja , invocó a los padres de familia a llevar a sus menores hijos a vacunarse para que tengan una mayor protección frente a ese mortal virus. «La vacuna es el medio más efectivo y la principal barrera para evitar formas graves y contagios masivos por covid-19», declaró a Andina al Día. El galeno señaló que se debe seguir insistiendo con mensajes de comunicación sobre la seguridad y la efectividad de la vacuna porque eso evitará que los niños y adolescentes sean hospitalizados. Puedes leer: Covid-19: vacunación regresa a estaciones de Línea 1 del Metro de Lima «Recordemos que, en el caso de los menores, ellos tienen que ser llevados por una persona mayor a la vacunación. Entonces los papás y mamás deben tener esa conciencia de aceptar que la vacuna es el medio más seguro contra el covid-19», añadió. Manifestó que la vacunación ha cambiado el curso de la enfermedad, por eso recordó que mientras la población esté protegida, el virus no va a tener mucho margen de movilización. «La tendencia la va a marcar la vacunación. Mientras hayan más personas vacunadas, el virus no va a seguir moviéndose de cuerpo a cuerpo», indicó, tras mencionar que cuando completemos el esquema de inmunización el contagio será menor y el virus se irá diluyendo. Anchante Llosa apuntó que, actualmente, uno de los grupos etarios más vulnerables son los conformados por niños menores de cinco años, porque ellos aun no han recibido vacuna contra el covid-19. «Son vulnerables a contraer el virus y desarrollar signos de la enfermedad, por eso es importante que todo el entorno esté vacunado», dijo. Síntomas en niños En relación a los síntomas en niños, el experto sostuvo que las variantes a lo largo de los años de la pandemia han ido cambiando, sin embargo, la parte respiratoria sigue siendo la principal alerta. «La fiebre y la tos también son un signo frecuente. No obstante, hoy en día vemos algo muy diverso, además de lo mencionado, porque pueden tener dolor abdominal, diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros», reveló. Finalmente, dijo que el principal sospechoso de covid-19 es aquel niño o adolescente que tiene fiebre o signos respiratorios importantes. Más en Andina: Perú registró 6,295 casos del covid-19, así como 15 fallecidos por esta misma enfermedad en las últimas 24 horas, informó el @Minsa_Peru https://t.co/sosVi14nep pic.twitter.com/NzbIfYT9nz

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 3, 2022 (FIN) JAM/LIT Publicado: 3/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com