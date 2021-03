Covid-19: enquanto Portugal desconfina, países europeus apertam restrições para travar “terceira vaga”

Enquanto Portugal avança gradualmente no desconfinamento, vários países europeus ponderam ? ou já anunciaram ? um endurecimento das restrições, numa Europa que vive a covid-19 a vários tempos.

Na França, o confinamento estará de regresso para 21 milhões de pessoas a partir desta meia-noite, com as restrições a abrangerem 16 zonas do país. O primeiro-ministro francês garante que as medidas do mais recente confinamento não vão ser tão duras como as que vigoraram em Novembro do ano passado. Citado pela France24, Jean Castex deixou o alerta que uma eventual “terceira vaga” do vírus é cada vez mais uma possibilidade. “Mais e mais a situação começa a parecer-se com uma terceira onda [de covid-19]”, afirmou o primeiro-ministro em conferência de imprensa.

Na Alemanha, as restrições mantém-se e não há qualquer espaço para desconfinamento até à Páscoa. Esta sexta-feira, o ministro da Saúde germânico, Jens Spahn, explicou que a decisão se prende com os indicadores epidemiológicos recolhidos nas últimas semanas.

“O crescente número de casos poderá significar que somos incapazes de tomar qualquer passo no sentido de abertura , nas próximas semanas. Pelo contrário, poderemos até recuar”, alertou o ministro da Saúde.

A cidade de Hamburgo, a segunda maior na Alemanha, volta a estar sob confinamento no domingo, depois de registar uma incidência superior a 100 casos por 100 mil habitantes durante uma semana consecutiva. “Receio que a situação se irá deteriorar ainda mais. Estamos numa terceira onda forte”, admitiu o mayor de Hamburgo, Peter Tschentscher, citado pelo Deutsche Welle.

As estirpes do vírus que circulam na Alemanha, mais contagiosas do que a variante original do SARS-CoV-2, são as principais responsáveis pelo elevado número de contágios recentemente registados.

Na Hungria, Viktor Orban prevê que a semana seja crítica e decisiva: o primeiro-ministro está preocupado com a pressão colocada nos serviços de saúde. Na segunda-feira, foram os próprios médicos dos cuidados intensivos a pedir ao Governo alemão que endurecesse as restrições, para aliviar o aumento dos internamentos e casos mais graves.

Também a Itália se viu obrigada a apertar as malhas do confinamento para controlar o avanço da pandemia. Desde a passada segunda-feira, metade das regiões do país ? onde estão incluídas as cidades de Roma, Milão e Veneza ? são abrangidas por restrições, medida que se prolonga até ao dia 6 de Abril.

Cenário que se repete na Polónia, com o ministro da Saúde, Adam Niedzielski, a anunciar o encerramento de lojas, hotéis e outros espaços a partir de domingo. No sentido oposto caminha a Grécia, que se prepara para iniciar o levantamento de restrições na próxima semana, mesmo com um número elevado de doentes internados em hospitais. Para já, serão os cabeleireiros e locais arqueológicos a reabrir a partir de segunda-feira.

Previsões negativas para as viagens aéreas As companhias aéreas europeias preparam-se para um segundo Verão perdido, com as esperanças para a retoma das viagens frustradas pelos problemas de distribuição das vacinas contra a covid-19.

De acordo com a agência Reuters, as acções de companhias aéreas caíram esta sexta-feira, depois de serem anunciadas novas restrições em França e Itália.

Estas novas medidas vão impactar os meses que serviriam como recuperação das perdas registadas nos últimos meses. As companhias aéreas têm contraído dívidas de milhares de milhões de euros, comprometendo a sua capacidade de sobrevivência mesmo com a injecção de capital.

O responsável da IATA, a associação que representa as companhias aéreas a nível mundial, não esconde as dificuldades que o sector atravessa. Em declarações à agência de notícias, Alexandre de Juniac admite que há “um risco do aumento do número de falências até ao final do ano”.

