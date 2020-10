COVID-19: Ecuador suma 1.716 casos en un día

Entornointeligente.com /

Las autoridades aseguran que no hay rebrote de la enfermedad en el país. Foto: EFE/ Elías L. Benarroch Ecuador sumó 1.716 casos del coronavirus SARS-CoV-2 en la última jornada y acumuló 164.908 positivos del patógeno causante de la enfermedad de la COVID-19, según el reporte sobre la evolución de la pandemia difundido este miércoles por el Ministerio de Salud. Quito, la capital del país, continúa como la ciudad más afectada por la enfermedad con 52.689 contagios, 1.023 más que el registro de la víspera, cuando llegó a 51.666 casos, precisó el Ministerio en su informe. En el apartado de fallecidos por esta enfermedad, la estadística oficial totaliza 8.297, a los que se suman 4.311 decesos probables (sin que aún tengan una verificación concluyente), para un total de 12.608 fallecidos. Respecto a la situación en las 24 provincias del país, el Ministerio indicó que la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que más casos de contagio ha acumulado desde que empezó el registro oficial sobre la evolución de la pandemia, el pasado 29 de febrero. Pichincha tiene 57.257 casos positivos, 1.123 más que la víspera, seguido de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, que acumula 21.717 enfermos del SARS-CoV-2. Luego aparecen las provincias de Manabí, con 10.993 infectados; Azuay (10.507), El Oro (6.408), Loja (6.103), Santo Domingo de los Tsáchilas (5.230), Tungurahua (5.031), Imbabura (4.702), Cotopaxi (4.452), Esmeraldas (4.195) y Los Ríos (3.945), entre las más afectadas. Sobre la situación de los municipios o cantones, la estadística precisa que después de Quito la ciudad más afectada es Guayaquil con 14.936 casos (83 más que la víspera), Cuenca con 8.340, Loja con 4.662, Santo Domingo con 4.434, Ambato con 3.868, Portoviejo con 3.436 y Machala con 3.223 contagios. Las autoridades han insistido esta semana en su llamamiento a la población para que use mascarilla y mantenga el distanciamiento físico a las puertas de un festivo de cuatro días que comenzará el próximo sábado. Por otra parte, la embajada de Francia en Ecuador donó este miércoles más de 12.000 unidades en artículos de bioseguridad al Hospital de Especialidades 1 de las Fuerzas Armadas de Quito, por un valor equivalente a 30.000 dólares, equipos que serán destinados al personal médico de esa institución. Esta donación, enmarcada dentro de la cooperación en el ámbito de la Defensa, busca apoyar la acción de ese establecimiento de salud que ha atendido desde el inicio de la pandemia a varios centenares de pacientes afectados por la covid-19, de los cuales una gran parte han sido militares activos contagiados en servicio. Estos materiales incluyen en particular trajes tipo overoles reutilizables, mascarillas quirúrgicas, además de batas y gorros desechables, que ayudarán a proteger al personal médico del Hospital de especialidades, añadieron fuentes diplomáticas. En junio pasado, el Gobierno de Francia donó equipos de bioseguridad en beneficio de la Policía de Ecuador, los Cuerpos de Bomberos de Quito y Guayaquil y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de la capital. Además, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha reorientado fondos por cerca de 26 millones de dólares dirigidos principalmente al apoyo a pymes y cooperativas afectadas por la crisis de la covid-19, recordó la embajada francesa en un comunicado. El pasado 16 de marzo se aplicó un estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano para afrontar la expansión de la pandemia, que en los primeros meses incluyó un proceso de cuarentena y un estricto confinamiento masivo. Tras finalizar la medida de excepción el 14 de septiembre, el Gobierno pidió “corresponsabilidad” a la población y la exhortó a cumplir medidas de bioseguridad como el lavado habitual de manos, el distanciamiento físico de al menos dos metros y el uso permanente de mascarillas. Desde entonces, Ecuador busca conciliar el mantenimiento de la emergencia sanitaria con acciones de reactivación económica, mientras que la imposición de restricciones recae sobre cada uno de los Gobiernos locales.

