Covid-19: conoce los vacunatorios que atenderán de 7 a.m. a 7 p.m. del 13 al 17 de junio

Se trata de 26 locales de vacunación que atenderán en dicho horario, así como otros 10 vacunatorios que recibirán al público en general en el horario de 7 a.m. a 4 p.m., así como 10 centros de inmunización de 8 a.m. a 4 p.m., con el objetivo de continuar con el proceso de vacunación contra ambos virus. Puedes leer: Covid-19: Minsa lanza alerta epidemiológica ante el aumento de casos en Lima Metropolitana A continuación, conozca los lugares programados para hoy domingo 12 de junio, así como sus respectivos horarios de atención: Los centros de vacunación cuentan con amplios ambientes, tanto para la aplicación de la dosis que corresponda (primera, segunda, tercera o cuarta), como para el tiempo de descanso requerido después de haber sido inmunizado. El ministro de Salud, Jorge López, recordó que la pandemia aún no ha terminado y pidió a los ciudadanos continuar acudiendo a los vacunatorios para recibir sus respectivas dosis, de acuerdo a la edad y condición de salud. Por su parte, Natalia Vargas, infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), invocó a la población a vacunarse contra el covid-19, y no tener miedo a recibir marcas de vacunas diferentes a las que recibieron en sus dosis anteriores, porque se ha demostrado que la combinación de marcas de vacunas eleva los anticuerpos frente al virus. Puedes leer: Covid-19: Minsa explica qué significa la constante caída en el número de fallecidos «Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre no escoger el tipo de vacuna que nos van a poner, sino ir y vacunarnos, y además hacerlo en el tiempo correcto. No tengan temor, vacúnense, combinando vacunas, hemos observado que la respuesta inmune es incluso mejor y es seguro», aseveró. Moderna Sobre la vacuna del laboratorio Moderna , Vargas explicó que tiene un nivel de efectividad contra el covid-19 muy alto, debido a que tiene un porcentaje de ARN Mensajero mayor que la vacuna Pfizer. Explicó, sin embargo, que su alto nivel de efectividad la convierte a su vez en una vacuna bastante reactogénica, es decir, que produce mayores molestias tras su aplicación. Puedes leer: Covid-19: INS reporta 23 linajes descendientes de la variante ómicron en Perú «Eso no significa que cause daño. Reactogénica no significa daño, sino que es una reacción del sistema inmunológico. La Moderna es una vacuna muy efectiva y que no deberíamos tener miedo de recibirla», enfatizó la infectóloga. Dos en uno A su turno, la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, señaló que las dosis de vacuna contra la influenza y el covid-19 pueden ser aplicadas el mismo día, además de recordar que la primera está destinada a poblaciones priorizadas. En el grupo de personas se encuentran las siguientes: -Los menores de 3 años, obligatoriamente, tienen que ser vacunados dos veces contra la influenza. -En el caso de los menores de 1 año reciben dos dosis: a los 6 meses y a los 7 meses. -Los niños de 1a 3 años reciben una sola dosis. -De 3 años hacia adelante, la vacuna contra la influenza está indicada para personas con alguna comorbilidad, como los mayores de 60 años, las personas asmáticas, las obesas, las que tienen alguna cardiopatía o algún problema respiratorio que amerite protegerse contra la influenza. – La pueden recibir también las gestantes, a partir de las 20 semanas de embarazo. – El personal de salud también pertenece al grupo que deben ser protegido contra la influenza. Los puntos de vacunación se encuentran repartidos por todos los distritos de la ciudad, a fin de lograr que más personas puedan tener uno más cerca a su domicilio o centro de trabajo. Puedes leer: Qué es la inmunidad híbrida y por qué protege más tu organismo frente al covid-19 El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC-Minsa César Munayco Escate, explicó a la agencia Andina que el Perú se encuentra en lo que se denomina un momento «entre olas de covid-19», es decir entre la tercera ola que terminó en marzo y una probable cuarta ola que empezaría en diciembre, como ocurrió en años anteriores en el país. «El tiempo entre olas covid-19 se caracteriza por el incremento lento de casos y la presencia de brotes focalizados como ocurrió en algunos distritos de Lima como Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel, Jesús María, Surco y Surquillo. Diciembre es un riesgo porque en ese mes la población se expone más y deja de tomar precauciones», precisó. Desde el inicio de la vacunación contra el covid-19, en febrero del 2021, la población en el Perú ha recibido a la fecha hasta cuatro dosis del antígeno y con igual número de marcas que han sido aprobadas por el Ministerio de Salud (Minsa) por su efectividad y seguridad. Se comenzó con el personal de salud, primero con dos dosis de la vacuna Sinopharm , y la tercera dosis -de refuerzo- con la vacuna de Pfizer. De ahí se continuó con la población adulta mayor y hoy se está vacunando a la población desde los 5 años de edad, incluyéndose en el esquema de vacunación contra el covid-19 a las marcas AstraZeneca y Moderna. Más en Andina: ??? ¿Estaré más protegido si se combinan las marcas de vacunas contra el covid-19? Entérate aquí: ?? https://t.co/lfv06btg0c pic.twitter.com/POLvxYNE6h

Publicado: 13/6/2022

