Covid-19: conoce los vacunatorios de Sisol Salud que atienden diariamente en Lima

Los puntos fijos de vacunación contra el covid-19 se encuentran en el Parque de la Exposición , ubicado en la Av. Paseo de la República (Puerta 5), en Lima; y Flor de Amancaes, en el establecimiento de Sisol Salud en el Rímac , atienden en el horario de 7 a.m. a 7 p.m. También, en la entrada al emporio comercial de Mesa Redonda , está el vacunatorio de Plaza Gastañeta, en el Jr. Cusco s/n, de 8 a.m. a 6 p.m. Asimismo, para continuar acercando la salud al público en general, esta semana, Sisol Salud cuenta con los barridos de vacunación en puntos estratégicos: el Jr. de la Unión (cuadra 7), el Mercado Central (en la cuadra 6 del Jr. Ucayali), el Jr. Andahuaylas (cuadra 10), el Jr. Puno con Jr. Ayacucho y Barrio Chino en el Cercado. De igual manera, el Mercado 4 y MegaPlaza en el distrito de Independencia, en el horario de 8:30 a.m. a 6 p.m. Puedes leer: Covid-19: Centaurus, nueva subvariante de ómicron, aún no ha sido detectada en Perú Estos servicios de vacunación se brindan de lunes a domingo y están dirigidos a personas mayores de 5 años que requieran completar sus dosis de vacuna el covid-19 o colocarse las inmunizaciones contra la influenza y neumococo, según las normas del Ministerio de Salud (Minsa). Cabe resaltar que, Sisol Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, desde enero del 2021, ha realizado 1,146 campañas, tomado 172,822 pruebas de descarte y desde abril del 2021 hasta la fecha, aplicado 787,815 dosis. Más en Andina: ?? ¡Atención, padres! Conoce por qué tu niño debe ser vacunado contra el covid-19 https://t.co/ibGo5iQBuU Los beneficios de la vacuna son mayores que los malestares temporales, señala la doctora Theresa Ochoa, médico epidemióloga del Hospital Cayetano Heredia. pic.twitter.com/TI66z52Qil

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN) NDP/ICI JRA Publicado: 20/7/2022

