Covid-19: conoce dónde vacunarán hasta las 7 p.m. hoy domingo 28 de agosto

Entornointeligente.com /

Se trata de 23 locales de vacunación que atienden en dicho horario, así como otros 13 vacunatorios ubicados en Lima y Callao que recibirán al público en horarios que van de 8 a.m. a 2 p.m.; así como de 8 a.m. a 4 p.m. Puedes leer: ¡No te dejes engañar! Conoce los mitos y verdades sobre la vacuna contra el covid-19 En 14 vacunatorios que atienden de 7 a.m. a 7 p.m. también hacen pruebas de diagnóstico covid-19, así como en cuatro locales de vacunación que atienden en otros horarios. Solo cuatro puntos cuentan con vacunacar. A continuación, conozca los lugares de vacunación: El Minsa recordó a la población que los establecimientos del primer nivel de atención, como las postas, centros de salud y policlínicos, vacunarán en sus horarios habituales. Puedes leer: Covid-19: estudio revela que combinación de marcas de vacunas eleva anticuerpos El ministro de Salud, Jorge López, invocó a la población a que vaya a los locales de vacunación para recibir las dosis que les corresponda de la vacuna contra el virus. «Estamos pidiendo a la población acudir a los locales de vacunación porque es la única manera para prevenir que las personas terminen en una cama de hospitalización o inclusive en una cama UCI», anotó. Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia a que firmen la autorización que permita vacunar contra el covid-19 a sus hijos de 5 a 11 años de edad, a fin de reducir el riesgo de contagio del virus. Puede leer: Sublinaje centauro ya está en el Perú: ¿Por qué debe preocuparnos? Hace unos días, el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, advirtió que la población conformada por jóvenes y adultos entre 25 y 40 años de edad es la que experimenta el mayor número de contagios por covid-19 durante la cuarta ola de la pandemia en el Perú. Explicó que una de las acusas de este incremento de contagios responde al hecho de que este grupo etario es el que realiza más actividades como salir a trabajar, estudiar o frecuentar fiestas o reuniones sociales, por lo que se encuentran más expuestos al virus del covid-19. «Según los recientes estudios realizados, los que más enferman y contagian (por covid-19) son los jóvenes y adultos entre los 25 a 40 años porque tienen una mayor exposición al salir a trabajar, estudiar o asistir a reuniones o fiestas llevando el virus a casa», precisó el experto para Andina Al Día. Recientes estudios del Instituto Nacional de Salud (INS) han revelado que el incremento de contagios del covid-19 de las últimas semanas se debe al ingreso al Perú de los nuevos sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron, así como del sublinaje centauro, más contagiosos respecto a los que dieron origen a la tercera ola. Puedes leer: Covid-19: Gobierno prorroga el estado de emergencia nacional hasta el 30 de setiembre Al respecto, Roger Araujo, médico infectólogo del INS, señaló que estas subvariantes no solo se transmiten más rápido, sino que también son más resistentes a las vacunas. «Es importante recalcar que el virus no se mantiene estático, sino que va cambiando a medida que pase el tiempo y acumula lo que nosotros llamamos mutaciones, es decir cambios en su material genético», explicó en el programa Andina al Día. ¿Quiénes pueden recibir la cuarta dosis? A partir del pasado 15 de junio, el Ministerio de Salud dispuso ampliar el grupo etario que recibe la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19, llegando en este momento hasta los mayores de 30 años. En la actualidad, pueden recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 toda la población mayor de 30 años de edad, personal de salud y los mayores de 18 años con comorbilidades a nivel nacional. Puede leer: Cuarta dosis: conoce por qué es necesario recibirla si ya cumpliste los 30 años La jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, dijo que las vacunas de la cuarta dosis corresponden a los laboratorios Moderna o Pfizer, según el protocolo diseñado por el sector. «Ambas son seguras y de alta calidad», puntualizó. Quienes acudan a los vacunatorios en busca de la cuarta dosis deben haber dejado pasar cinco meses tras la administración de la tercera dosis; de lo contrario, no procederá. Sin embargo, el Minsa dispuso que, desde el pasado 27 de julio, los adultos mayores de 60 años a más podrán recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 luego de 4 meses de haber recibido la tercera dosis. De acuerdo con el Minsa, después de cinco meses de la tercera dosis los anticuerpos contra el covid-19 empiezan a descender; por ello, la cuarta dosis ayuda a incrementar las defensas y evitar hacer formas graves de dicha infección. Más en Andina: ¡Es oficial! Uso de mascarilla será opcional en colegios desde el 29 de agosto, según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano ?? https://t.co/HPWrhHJJ8m pic.twitter.com/9b8sY5KuPy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 28, 2022 (FIN) LIT Publicado: 28/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com