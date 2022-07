Covid-19: conoce dónde vacunarán hasta las 7 de la noche hoy domingo 31 de julio

Entornointeligente.com /

Puedes leer también: Cuarta ola: contagios subirán en Fiestas Patrias si relajamos las medidas de bioseguridad Son 26 los centros de vacunación que atenderán de 7 a.m. a 7 p.m., los cuales cuentan con amplios ambientes, tanto para la aplicación de la dosis que corresponda (primera, segunda, tercera o cuarta), como para el tiempo de descanso requerido después de haber sido inmunizado. Puede leer también: Cuarta dosis: conoce por qué es necesario recibirla si ya cumpliste los 30 años De otro lado, serán 8 los puntos de atención en Lima Metropolita que atenderán al público desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. A continuación, conozca los lugares de vacunación: El Ministerio de Salud recordó a la población que los establecimientos del primer nivel de atención, como las postas, centros de salud y policlínicos, vacunarán en sus horarios habituales. Puedes leer también : Covid-19: todo lo que debes saber sobre la tercera dosis, quiénes la reciben y dónde El pasado 26 de junio, el ministro de Salud, Jorge López, anunció el inicio de la cuarta ola del covid-19 en el Perú e invocó a la población a que vaya a los locales de vacunación para recibir las dosis que les corresponda de la vacuna contra el virus. Puedes leer también: Covid-19: ¿cuál es la variante más contagiosa en el país y a cuántos puede infectar? «Estamos pidiendo a la población acudir a los locales de vacunación porque es la única manera para prevenir que las personas terminen en una cama de hospitalización o inclusive en una cama UCI», anotó. De otro lado, el viernes 1 de julio se dio a conocer que más del 50 % de los casos covid-19 reportados en las últimas semanas en el país pertenecen al nuevo linajes BA.5 de la variante ómicron; es decir es más contagiosa respecto a los que dieron origen a la tercera ola. Puede leer también: Covid-19: advierten que subvariantes de ómicron son más contagiosas que la original Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), refirió que esta subvariante no solo se transmite más rápido, sino que también es más resistente a las vacunas. «Es importante recalcar que el virus no se mantiene estático, sino que va cambiando a medida que pase el tiempo y acumula lo que nosotros llamamos mutaciones, es decir cambios en su material genético», explicó en el programa Andina al Día. Tercera dosis en niños El 26 de julio, el Ministerio de Salud autorizó la colocación de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 en niños de 5 a 11 años, siempre y cuando hayan transcurrido cinco meses de aplicada la segunda dosis. Este grupo está conformado por una población objetivo de 4 millones 201 mil 842 menores, a los cuales se les inoculará la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer, indicó el Minsa. «Ya hemos autorizado la tercera dosis a nuestra población de 5 a 11 años. Pasados los cinco meses de recibir la segunda ya pueden acudir a recibir la tercera dosis. Por ello, insto a los padres a que lleven a sus menores hijos a que cumplan y tengas todas sus vacunas», manifestó el ministro de Salud, Jorge López Peña. Dos en uno La directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, señaló que las dosis de vacuna contra la influenza y el covid-19 pueden ser aplicadas el mismo día, además de recordar que la primera está destinada a poblaciones priorizadas. En el grupo de personas priorizadas para recibir la vacuna contra la influenza se encuentran las siguientes: -Los menores de 3 años, obligatoriamente, tienen que ser vacunados dos veces contra la influenza. -En el caso de los menores de 1 año reciben dos dosis: a los 6 meses y a los 7 meses. -Los niños de 1a 3 años reciben una sola dosis. -De 3 años hacia adelante, la vacuna contra la influenza está indicada para personas con alguna comorbilidad, como los mayores de 60 años, las personas asmáticas, las obesas, las que tienen alguna cardiopatía o algún problema respiratorio que amerite protegerse contra la influenza. – La pueden recibir también las gestantes, a partir de las 20 semanas de embarazo. – El personal de salud también pertenece al grupo que deben ser protegido contra la influenza. Los puntos de vacunación se encuentran repartidos por todos los distritos de la ciudad, a fin de lograr que más personas puedan tenerlos más cerca a su domicilio o centro de trabajo. ¿Quiénes pueden recibir la cuarta dosis? A partir del 15 de junio, el Ministerio de Salud dispuso ampliar el grupo etario que recibe la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19, llegando en este momento hasta los mayores de 30 años. El 2 de abril comenzaron a recibir la cuarta dosis de esta vacuna los adultos mayores de 70 años y las personas con comorbilidades en Lima y Callao, pero ahora ya se amplió a escala nacional a toda la población mayores de 30 años de edad, personal de salud y los mayores de 18 años con comorbilidades. Puede leer también: C ovid-19: conoce qué marca de vacuna y cuántas dosis te toca según tu edad De acuerdo con Martínez, las vacunas de la cuarta dosis corresponden a los laboratorios Moderna o Pfizer, según el protocolo diseñado por el sector. «Ambas son seguras y de alta calidad», puntualizó. Quienes acudan a los vacunatorios en busca de la cuarta dosis deben haber dejado pasar cinco meses tras la administración de la tercera dosis; de lo contrario, no procederá. De acuerdo con el Minsa, después de cinco meses de la tercera dosis los anticuerpos contra el covid-19 empiezan a descender; por ello, la cuarta dosis ayuda a incrementar las defensas y evitar hacer formas graves de dicha infección. Sin embargo, Martínez aclaró hoy domingo, que el Minsa dispuso bajar a 4 meses el tiempo entre la aplicación de la tercera y cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 para los adultos mayores de 60 años a más. ¿Vas al circo? Como parte de su estrategia de vacunación contra el covid-19, el Minsa ha decido colocar carpas de inmunización para llegar a las personas que acudan a los circos durante Fiestas Patrias. Los nuevos puntos de inmunización estarán ubicados cerca al Circo de la Alegría de Pitillo, al Circo Montecarlo de Jesús María (horario de 3:00 p. m. a 7:30 p. m del 22 al 31 de julio). Puede leer también: Circos serán nuevos puntos de vacunación contra covid-19, influenza y neumococo «Pitillo» junto a su esposa y parte de su elenco de artistas recibieron la cuarta dosis contra el covid-19 en la carpa del Minsa ubicada al lado del circo en la explanada del Jockey Club del Perú hasta el 31 de julio. La atención en dicho punto será de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Más en Andina: ?? Ya no será obligatorio presentar carnet de vacunación para votar en las elecciones regionales y municipales de octubre, informó la @ONPE_oficial https://t.co/QuF4PUHK7W pic.twitter.com/VYiyxzMuw4

