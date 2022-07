Covid-19: Centaurus, nueva subvariante de ómicron, aún no ha sido detectada en Perú

Entornointeligente.com /

Así lo informó el biólogo molecular del INS, Carlos Padilla, quien señaló que el equipo de vigilancia genómica está preparado para detectar esta subvariante en caso llegue a territorio peruano. La subvariante Centaurus se detectó por primera vez en India a principios de junio y desde entonces se extendió a otros países como Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Israel y Estados Unidos. Puedes leer: ¡Atención padres! Conoce por qué tu niño debe ser vacunado contra el covid-19 Es importante destacar que en el Perú llegaron distintas variantes del covid-19, cada una más riesgosa que la anterior. Desde marzo, se informó sobre casos relacionados a la subvariante BA.2.12.1, la cual proviene de la variante ómicron. Recientemente, desde mediados de mayo, se introdujeron al territorio peruano las subvariantes BA.4 y BA.5, también descendientes de la variante ómicron y consideradas más transmisibles que la original. Aunque todavía no se conoce mucho sobre la BA.2.75 o Centaurus, Padilla indicó que los síntomas de esta subvariante serían similares a los del resto de linajes de ómicron, sin embargo, puede ser más transmisible que el resto. Por último, ante la cuarta ola de contagios del covid-19 en el país, instó a la población a completar su esquema de vacunación y seguir respetando las medidas de bioseguridad a fin de evitar la infección viral. Más en Andina: El @Minsa_Peru advierte que hay personas que no recuerdan cuándo se vacunaron contra el covid-19 y por tanto no tienen el esquema de protección completo frente al virus.?? https://t.co/IRY9ojNNA9 pic.twitter.com/mEmvm0Za90

Publicado: 19/7/2022

