Covid-19: aumenta cifra de contagios en hospital público pediátrico

Según el área de epidemiología del referido nosocomio, la cifra de contagios por covid-19 se logró mantener en cero durante marzo, abril, mayo y junio. Sin embargo, en julio los casos se vienen incrementando progresivamente tras el inicio de la cuarta ola. De acuerdo con la información emitida, ocho menores de 4, 7, 8, 10, 11 y 13 años así como una bebé de 6 meses, provenientes de los distritos de San Juan de Lurigancho (2), Independencia, Pachacámac, La Molina y dos de la región Junín se encuentran hospitalizados en especialidades pediátricas. Otro menor de 11 meses procedente del distrito de Ate, se encuentra internado en la UCI Pediátrica covid-19, con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Puedes leer: Covid-19: EsSalud pide completar esquema de vacunación ante nuevas variantes Los ocho menores internados se encuentran en el grupo de población vulnerable y por tanto vienen luchando no solo contra la enfermedad pre-existente que presentan, sino contra el nuevo coronavirus. Llamado a padres Ante este panorama, los especialistas del INSN San Borja expresaron su preocupación debido a que en los últimos días se observa un aumento significativo de contagios del nuevo coronavirus en la población infantil, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia para que completen la vacuna de refuerzo (segunda y tercera dosis) de covid-19 de sus hijos. Las vacunas son la primera línea de defensa contra la covid-19; no solo es efectiva y eficaz, sino que salva vidas. Recordaron también a «No bajar la guardia», usar la mascarilla, lavarse las manos, evitar lugares aglomerados y mantener el distanciamiento físico. Desde el inicio de la declaratoria de emergencia por covid-19 a la fecha, el INSN San Borja, liderado por la Directora General, Dra. Zulema Tomás Gonzales, atendió a un total 437 casos del nuevo coronavirus, de los cuales 116 se atendieron en este año 2022, es decir durante la tercera ola (enero y febrero) y esta cuarta ola. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja es un centro pediátrico de alta complejidad y quirúrgico de referencia nacional que recibe a niños y adolescentes de todas las regiones del país. Más en Andina: ?? ¿Ejercicios diarios o solo los fines de semana? Conoce qué dicen los especialistas https://t.co/6MgKEb6mE1 Néstor Rejas Tataje, especialista en Promoción de la Salud del @Minsa_Peru , sostiene que el ansiado bienestar físico no se logra de golpe. pic.twitter.com/yNs5J9jsgY

Publicado: 2/8/2022

