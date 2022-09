Covid-19: acceso mínimo de personas a 150 l. de agua potable al día redujo contagios

Entornointeligente.com /

El estudio Acceso al agua y Covid-19: un estudio de regresión discontinua para áreas periurbanas de Lima Metropolitana, Perú , demostró que no es suficiente tener acceso a la red de agua potable para disminuir la posibilidad de contagiarse de covid-19. Asociar el acceso al agua con la reducción del riesgo de contraer covid-19 puede cumplirse, siempre y cuando, se garantice una dotación mínima de 150 litros de agua (3m3) por habitante al día , precisa. La investigación indica que la calidad en el servicio es importante para cumplir con las recomendaciones de higiene, pero también que los hogares conectados a la red, con poca calidad del servicio, complementen su provisión de agua a través de camiones cisterna o pilones de uso público, que los expone al riesgo de contraer covid-19. Falta de acceso a servicios de saneamiento La investigación también precisa que la probabilidad de infectarse con la covid-19 se redujo entre 15% y 25% en los hogares con acceso al agua a través de la red, entre otras cosas, porque los usuarios no salieron de sus hogares a exponerse a posibles contagios en las colas y aglomeraciones que se forman alrededor de los camiones cisterna. Durante la presentación de la investigación, el presidente ejecutivo de la Sunass, y coautor del estudio, Mauro Gutiérrez, destacó que la discusión de los resultados de la investigación haya estado a cargo de especialistas internacionales, lo cual le da robustez académica al estudio y permite su aplicación para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, así como una regulación más efectiva. Agregó que la desigualdad por la falta de acceso a los servicios de saneamiento tiene un alto impacto en la salud y en la vida de miles de personas. Puede leer: Felicita Tocto, candidata al GORE Cajamarca, se compromete a construir represas «Los resultados nos plantean un reto central en los sectores Salud, Inclusión Social, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nos obligan a acelerar procesos de desarrollo de infraestructura», comentó. Trabajo articulado Por su parte, Sandro Huamaní, también coautor y director de regulación tarifaria de la Sunass, consideró necesario que los países de la región realicen inversiones para brindar acceso universal a los servicios de saneamiento . «En el Perú el acceso al agua potable es limitado, principalmente en las zonas periurbanas. En Lima, más de medio millón de personas no la tiene y eso es una gran inequidad. Se debe invertir para asegurar la calidad y el diseño de políticas que procuren la asequibilidad de los servicios», señaló. Puede leer: Ministerio de Vivienda transferirá S/ 4.6 millones para garantizar cloración de agua Tomás Serebrisky, asesor económico principal del sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo y coautor del estudio, destacó el interés de la Sunass para realizar una investigación tan rigurosa y publicar los resultados. «Es una evidencia de la transparencia y seriedad con la que trabajan», indicó. En la presentación de la investigación participaron, Joel Candia Briceño, viceministro de Salud Pública; Eduardo Vilca Tantapoma, presidente del consejo directivo de Anepssa y Víctor Cueva, de la dirección general de programación multianual de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, así como representantes de empresas prestadoras, organismos de cooperación internacional, entre otros. Sobre el estudio El estudio se realizó a un total de 1,121 hogares y 3,330 personas , divididos en dos grupos: 487 con el servicio de agua en sus domicilios y 634 no conectadas a la red pública de agua, ubicados en las áreas periurbanas de los distritos de Ancón, Carabayllo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, San Juan de Lurigancho y Ventanilla. Este estudio es producto de un trabajo conjunto entre Argentina, Chile y Perú, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Puede leer: Los investigadores fueron Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass, Sandro Huamaní (Sunass), Diego Marino (Sunass), Andrés Gómez-Lobo (Universidad de Chile) Tomás Serebrisky (BID) y Ben Solís (BID). Los interesados pueden revisar el documento, aquí . Dato En Lima Metropolitana la cobertura de agua potable alcanza el 95.6% (INEI, 2021) y las zonas sin acceso se encuentran mayormente en las áreas periurbanas de la ciudad. La capital concentra alrededor de un tercio de la población nacional, Más en Andina: ?? La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ( @sunassperu ) capacitó a más de 100 docentes de la región Loreto sobre herramientas para la valoración del agua potable y saneamiento en el ámbito rural. https://t.co/EPS5nJB1u2 pic.twitter.com/UAJCvYSy1R

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 3, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 9/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com