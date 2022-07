Coudet: «Orbelín necesitaba minutos porque se juega su lugar en el Mundial, y yo no se los podía dar»

Entornointeligente.com /

Eduardo Coudet , director técnico del Celta de Vigo , analizó las dificultados de adaptación a las que se enfrentó en mexicano Orbelín Pineda en el club, lo cual obligó a su salida debido a que en la siguiente temporada tiene la necesidad de jugar para ser considerado por Gerardo Martino entre los convocados para la Copa del Mundo de Qatar.

«A mí me tocó salir de River hace casi 20 años en mi mejor momento y casi no jugaba en España… Él tenía una necesidad particular que habló conmigo y era su necesidad de tener minutos porque se juega su lugar en el Mundial y yo no se la podía dar.

«En los meses que se estuvo entrenando y trabajando él veía la dificultad de las diferencias, es lógico, es normal. Un gran chico, trabajó muy bien, se comportó muy bien y le deseo lo mejor ahora que fue al AEK, en donde seguramente le van a dar minutos porque lo ha pedido el entrenador que lo conoce también», dijo el estratega en entrevista con ESPN.

Orbelín Pineda saldrá del Celta de Vigo luego de no entrar en planes del equipo. Getty Images El ‘Chacho’ abundó que no es fácil cambiar de país y de inmediato asimilar todos los factores y diferencias que existen entre los torneos, por ello valoró que la paciencia y persistencia de otros mexicanos es la que los ha sacado a flote.

«Si hablas con cualquier jugador mexicano que esté en LaLiga o que haya pasado por LaLiga te van a decir que… Vamos, hay otro caso, (José Juan) Macías que tampoco le ha tocado jugar (en el Getafe) y es un jugador que salió de un club grande como Chivas.

«Los que tienen la posibilidad de sostenerse y aguantarse juegan, como el caso de (Héctor) Herrera, (Andrés) Guardado y todos los jugadores mexicanos que están en Europa».

«Intenté ponerlo en una posición donde yo creía que él se iba a sentir más cómodo porque tanpoco es que tenga tanto el tema defensivo, sí que es un jugador técnicamente muy bueno, con una llegada pisando el área en una segunda línea, a pesar de su altura tiene un gran cabezazo, y si me dicen que qué faltó, seguramente le faltó tiempo», puntualizó.

