Cotrim de Figueiredo critica «arranjinhos do Bloco Central» entre Costa e Montenegro

Entornointeligente.com /

O presidente da Iniciativa Liberal (IL)mostrou-se este sábado contra aquilo que chama de «arranjinhos do Bloco Central» , em reacção ao encontro entre o primeiro-ministro, António Costa, e o líder do PSD, Luís Montenegro, na sexta-feira.

«Se há representações dos portugueses na Assembleia [da República], no nosso caso, 270 mil pessoas escolheram atribuir-nos a sua confiança, é essa confiança que temos de honrar dizendo: não aceitamos que haja estes arranjinhos do Bloco Central. Parece que o país é governado entre quatro paredes a quatro olhos entre António Costa e Luís Montenegro como se mandassem no país», declarou João Cotrim Figueiredo, em Viana do Castelo. Na sexta-feira, António Costa e Luís Montenegro estiveram reunidos mais de três horas e meia , durante as quais abordaram vários temas, nomeadamente a questão do novo aeroporto.

«Somos adeptos do diálogo e gostamos muito de falar com toda a gente. Agora, há uma coisa que não aceitamos: parece que a Constituição passou a prever um quarto poder, que é o poder do Bloco Central que se reúne uma vez por mês – porque parece que ficaram combinadas outras reuniões – para decidir o futuro do país e depois vai ao Parlamento só para levar um carimbo, com todos os outros partidos a dizerem sim com a cabeça. Connosco não contam para isso», vincou o líder da IL. Para João Cotrim Figueiredo, «48 anos de Bloco Central trouxeram Portugal» até à situação actual.

«Quem achar que Portugal está muito bem, que continue. Nós não achamos, e achamos que é altura de acabar com este bipartidarismo que não serve a ninguém e, como disse, trouxe Portugal até aqui, e, do nosso ponto de vista, não trouxe a um sítio muito bom», salientou o líder da IL.

João Cotrim Figueiredo deslocou-se este fim-de-semana ao Alto Minho no âmbito das Rotas Liberais. Na manhã, o líder da IL visitou o Instituto de Soldadura e Qualidade, em Monção, e manteve um encontro com o presidente deste município, António Barbosa, assim como com produtores de vinho verde. Da parte da tarde, participou num debate sobre habitação.

Costa sobre Montenegro: «Foi a primeira de várias» conversas Em declarações aos jornalistas, na sexta-feira, nos jardins de São Bento, no final da reunião com Luís Montenegro, António Costa caracterizou o encontro como «uma conversa bastante agradável», sublinhando que, quanto à futura solução aeroportuária para a região de Lisboa , haverá «dentro em breve» uma nova conversa entre ambos.

«Foi uma conversa bastante agradável, a primeira de várias», sintetizou, dizendo que foi passada «uma vista geral» sobre as perspectivas do país e as prioridades em matéria europeia, de defesa ou política externa. Por outro lado, o primeiro-ministro transmitiu que foram estabelecidas na reunião «metodologias de trabalho» e «novos pontos de contacto» sobretudo em áreas de soberania, onde «é fundamental o contacto regular», como a política externa e de defesa.

«E, naturalmente, referir temas que estão para decisão, como seja a questão do aeroporto, sobre a qual voltaremos a falar dentro em breve», afirmou. «Mas foi, sobretudo, uma possibilidade, de forma serena, termos uma vista geral sobre a situação do país, as perspectivas do país, as questões que se colocam à União Europeia e em sede internacional. Foi uma conversa bastante agradável e será certamente a primeira de várias conversas», resumiu António Costa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com