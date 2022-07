Costo de inscripciones aumentaron en Guajira

Entornointeligente.com /

Los padres y representantes adscritos a distintos colegios en el municipio Guajira, estado Zulia, denunciaron el alto costo de las inscripciones escolares en la región.

Los representantes manifestaron que durante una asamblea, las directivas de los planteles dieron a conocer el precio de las inscripciones para este año escolar 2022-2023.

María González, representante de la escuela de Fe y Alegría Paraguaipoa, alegó que el costo de las inscripciones en la institución es muy «exagerado».

González señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que tiene dos niños estudiando en la institución educativa y sus ingresos económicos no le alcanzan para cubrir el pago de ambos.

«No pude inscribir (a los niños) porque no me alcanza la plata», expresó.

Agregó que todo el dinero que percibe está destinado a su hogar, pues solo le alcanza para la «comida del día a día».

Por su parte, Jorge González, representante de la escuela «Francisco Babbini», acotó que no estuvo de acuerdo con la tarifa de las inscripciones.

«No sabemos qué hacer. Me siento apurado por mis tres muchachos. Todavía no he podido pagar el boletín que tiene un costo de 3 mil pesos colombianos por cada alumno. En la reunión, la mayoría estuvo de acuerdo (con aprobar el aumento) y eso nos arrastra a nosotros que no tenemos fuentes de trabajo», declaró.

«No es posible que la tarifa de las inscripciones llegue a costar 28 mil(unos 40 bolívares) pesos por alumno. Iba inscribir a mi hijo, pero el dinero no me alcanzó y me devolví», indicó otra representante de la escuela Fe y Alegría, quien decidió mantener su nombre en anonimato.

El costo de la mensualidad escolar a 28 mil pesos colombiano, equivale a aproximadamente 7 dólares. El costo de la inscripción se estableció en 3 mil pesos, al cambio equivale a, al menos, 0,75 dólares.

Algunos representantes también declararon a Radio Fe y Alegría Noticias su imposibilidad de cumplir con los costos de documentos y boletines; además del precio del paquete de grado que para este cierre de año escolar se estableció en 90 mil pesos colombianos.

