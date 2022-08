Costarricenses acuden a masiva peregrinación de la Virgen de los Ángeles, tras dos años de pandemia

Entornointeligente.com /

La peregrinación en honor a la Virgen de los Ángeles, declarada patrona de Costa Rica, había sido suspendida durante dos años por la pandemia del COVID-19.

San José, Costa Rica — Miles de nacionales y extranjeros participaron entre el 1 y 2 de agosto en masivas peregrinaciones para celebrar el día de la Virgen de los Ángeles, declarada patrona de Costa Rica desde 1824.

La actividad religiosa había sido suspendida por dos años por la pandemia del COVID-19, sin embargo se retomó con las medidas de seguridad correspondientes, según indicaron los sacerdotes.

Ángela Monge, una ciudadana de Cartago acudió a la peregrinación emocionada, después de quedarse en casa desde el 2020, cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus.

También lea Latinoamérica sobrepasa el millón de muertes por COVID-19 «Le pedimos a la virgen por la situación económica del país y también por el cese de la guerra de Rusia en Ucrania que está afectando la economía a nivel mundial», dijo Monge a la Voz de América.

Tradicionalmente Monge acudía a la basílica de los Ángeles junto a su familia, pero con el contexto actual en donde los casos de COVID-19 se han relajado, han mantenido ciertas medidas de protección.

«Estábamos acostumbrados a hacer romería, y la pandemia lo suspendió, entonces cuidándonos vinimos», afirmó la mujer que acudió a la basílica junto a su hija y nieto.

El sacerdote Michel Boniface, originario de Guatemala también estuvo presente en la actividad y subrayó que «logró ver una alegría grande» entre los feligreses que acudieron al lugar.

Boniface hizo un llamado a orar por los jefes de Estado, obispos y quienes dirigen las naciones.

También lea «Nos preocupan mucho los presos políticos» en Nicaragua: canciller de Costa Rica «Es una alegría grande esta aquí, hay lugares donde Dios derrama en abundancia sus bendiciones, hay lugares de peregrinación donde Dios se manifiesta y hoy estamos alegres de estar acá otra vez. Pedimos por la familia y los pecados», indicó el religioso a la VOA.

Dentro de la feligresía también se encontraba el grupo de Misioneras de la Caridad, de la Orden María Teresa de Calcuta, las cuales fueron expulsadas de Nicaragua hace poco menos de un mes.

La hermana Celia, una de las 18 expulsadas de Nicaragua dijo al diario local La Nación, de Costa Rica que vivieron un momento tenso previo a su expulsión del país.

«Nos atacaron, porque nos llamaban a cada rato, cambiaban nuestra salida, nos prohibieron trabajar días antes, donde según ellos estábamos incumpliendo. Todo sirve para bien de uno, Dios tiene un propósito a través de esto, pero tenemos bien claro que no hemos hecho nada, ni contra el Gobierno, ni contra nadie», señaló la hermana Celia a La Nación.

Según medios costarricenses para la Romería 2022 se esperaban recibir unos 2.5 millones de peregrinos por lo que las instituciones locales hicieron un llamado a portar mascarillas de manera adecuada, y de mantener el lavado de manos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no estuvo presente en la misa de celebración en honor a la Virgen de los Ángeles tras informarse que padecía de influenza AH1N1.

