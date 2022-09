Costa Silva diz não ter «medo» de exprimir «pensamentos»

Entornointeligente.com /

O ministro da Economia afirmou não se sentir «nem sozinho, nem acompanhado» no Governo, garantindo não ter «medo nenhum» de exprimir os seus «pensamentos» para que as empresas recebam o «auxílio necessário» na «altura própria», disse numa audição na Comissão de Economia. O governante indiretamente fala do episódio com Fernando Medina relativamente à descida do IRC no Orçamento do Estado para 2023, mas que seja «transversal». Uma posição que levou o ministro das Finanças a reagir: «Não seria próprio nesta fase trazermos para fora da mesa da negociação aquilo que está a ser tratado na mesa de uma negociação complexa que envolve muitos parceiros. Na matéria do IRC, como em toda a matéria do acordo, o Governo tem uma voz. A voz que é definida coletivamente, a voz do primeiro-ministro e dos ministros que participam na negociação. Pelo menos, irei aguardar pelo final da negociação para falar sobre o assunto».

