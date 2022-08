Costa Rica implementa nuevas normas para migrantes venezolanos

Entornointeligente.com /

CNN International lanza dos nuevos programas; uno de noticias globales presentado por la periodista ganadora del premio Emmy, Isa Soares, en su horario de máxima audiencia en Europa.

Isa Soares Tonight se emitirá en directo desde la sede de CNN en Londres todas las noches a las 7 p.m. (Londres) / 2 p.m. (Miami).

Aprovechando la experiencia de Soares, el programa cubre los temas globales más destacados en materia de política, negocios y cultura.

El programa reune a los mejores periodistas de CNN y expertos del mundo para analizar junto a los espectadores los complejos acontecimientos que dan forma a nuestro presente y futuro.

Soares, de origen portugués y quien habla español con fluidez, ha puesto en práctica su manejo del idioma en sus reportajes sobre América Latina y el sur de Europa, y más recientemente ha desempeñado un papel clave en la cobertura sobre el terreno de la guerra de Ucrania por parte de CNN.

«Durante más de 20 años he tenido el privilegio de informar sobre la historia y de aportar visión a la humanidad, cubriendo el dolor y el sacrificio que representan algunas de las historias más desgarradoras de nuestro tiempo», dijo Soares.

«De Venezuela a Colombia y de España a Ucrania, he viajado por el mundo para dar voz a los sin voz, impulsada en parte por mis vínculos personales a través de los continentes».

CNN International lanza dos nuevos programas: Isa Soares y Max Foster Además, CNN International está mejorando su programación matutina en Europa con el lanzamiento de CNN Newsroom con Max Foster a las 9 a.m. (Londres) / 4 a.m. (Miami).

Emitido en todo el mundo, tanto en CNN International como en CNN/US, CNN Newsroom se asentará en la experiencia de Foster como reportero en el Reino Unido y en toda Europa y en su acceso único a algunos de los personajes más importantes de la política y la cultura europea.

«Con el lanzamiento de Isa Soares Tonight y de CNN Newsroom con Max Foster, CNN International está poniendo a nuestra audiencia europea en el centro de nuestras renovadas alineaciones de la noche y la mañana», dijo Meara Erdozain, vicepresidente sénior de programación de CNN International.

«Isa y Max son dos periodistas excepcionales, con gran experiencia y con perspectivas únicas sobre las historias que resuenan en la audiencia de Europa y en otros lugares».

«Su estilo cálido y atractivo y su empatía a la hora de contar historias ayudarán a guiar a los espectadores a través de las noticias clave del día».

