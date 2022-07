Costa «revelou todo o medo que tem da força de Pedro Nuno Santos», afirma Nuno Melo

Entornointeligente.com /

O líder do CDS já reagiu às palavras de António Costa em relação à polémica sobre o despacho publicado pelo ministério de Pedro Nuno santos e que o próprio chefe do Governo revogou esta quinta-feira.

Nuno Melo considera que António Costa, «sem autoridade», revogou o «despacho do ministro», destruindo «a sua credibilidade e a do ministro em direto perante um país inteiro», afirmando que «um despacho com força jurídica, publicado no Diário da República, não é um erro de comunicação».

O centrista diz ainda que «o primeiro-ministro desautorizado revelou todo o medo que tem da força de Pedro Nuno Santos junto do aparelho do PS», realçando que «o partido prevaleceu sobre o país».

«O que hoje aconteceu, não é possível num regime democrático digno desse nome», disse.

Por fim, Nuno Melo afirma que o «primeiro-ministro não tem hoje autoridade nem força para demitir um ministro que o desautorizou publicamente», sendo este um episódio «realmente muito grave» e que «coloca em causa o normal funcionamento das instituições democráticas».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com