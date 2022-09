Costa reforça coordenação. Na Saúde, Porto toma conta de quase tudo

Entornointeligente.com /

O elenco governativo ficou ontem completo, depois de o eurodeputado socialista Manuel Pizarro ter sido nomeado ministro da Saúde, em substituição de Marta Temido, que, no final de agosto, se demitiu do Executivo alegando já não ter «condições para se manter no cargo». Pizarro, que tomou posse dia 10, escolheu agora os seus dois secretários de Estado – Ricardo Mestre (Saúde) e Margarida Tavares (Promoção da Saúde). Renovou-se assim a cem por cento a equipa governativa do ministério (saíram, além da ministra Marta Temido, os secretários de Estado Lacerda Sales e Fátima Fonseca, assumindo agora os três mandatos como deputados).

Relacionados política. Margarida Tavares e Ricardo Mestre na Saúde. Costa com novo adjunto

saúde. Marcelo já promulgou lei que cria CEO do SNS

política. Pizarro já é ministro, Costa garante reforço financeiro do SNS em 2023

A surpresa, ontem, foi, porém, a escolha de um terceiro secretário de Estado, Miguel Alves, atual presidente da câmara de Caminha (distrito de Viana do Castelo), para adjunto do primeiro-ministro.

António Costa sempre teve secretários de Estado adjuntos mas na formação do atual Governo prescindiu. Quem ocupava a pasta no anterior executivo, Tiago Antunes, continuou na dependência direta do PM mas, no atual Governo, como secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Costa mantém ainda outro secretário de Estado, Mário Campolargo (Digitalização e Modernização Administrativa).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Ao assumir agora que precisa mesmo de ter um secretário de Estado adjunto, o PM reconhece implicitamente défices de coordenação política no Governo, os quais tiveram a sua máxima expressão pública no «episódio Pedro Nuno Santos» (o ministro das Infraestruturas fez publicar um despacho com a solução para o novo aeroporto de Lisboa, despacho que foi obrigado a revogar no dia seguinte por ordem do chefe do Governo).

«Trair» os caminhenses O novo secretário de Estado adjunto do PM, que já trabalhou diretamente com António Costa no MAI (Ministério da Administração Interna) e na câmara de Lisboa, terá assento no Conselho de Ministros, sendo jurista de formação. Presidente da câmara de Caminha a cumprir o seu terceiro (e último) mandato, lidera atualmente também a federação distrital do PS de Viana do Castelo.

O PSD local comentou a nomeação de Miguel Alves dizendo que, ao deixar agora Caminha, está a «trair» a população do concelho. «É caso para dizer que a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Apesar de Miguel Alves ter sempre propagado o seu amor a Caminha, a ideia que sempre circulou no concelho de Caminha era a de que o cargo de autarca iria servir como catapulta para outros voos. Os rumores acabam de se confirmar», considerou, em comunicado, a distrital de Viana do Castelo do PSD. Deixando ainda um aviso: «Não se queixe o PS que a população caminhense, que merece respeito, castigue quem se vangloria de palavra dada e não a cumpre.»

Já no ministério da Saúde, o que se verifica é que quadros atualmente (ou com origem) no Hospital de S. João, no Porto, assumem agora um peso dominante. O ministro, Manuel Pizarro, passou por lá no exercício no tempo em que exerceu medicina.

Por outro lado, a nova secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, também médica, é atualmente coordenadora do internamento e da Unidade de Doenças Infecciosas Emergentes do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ).

Sendo infeciologista, teve um papel relevante na organização daquele Centro Hospitalar face à pandemia covid-19, uma organização por muitos referida como exemplar. Desde 2021 que dirige, no âmbito da DGS, a estratégia nacional de controlo das infeções sexualmente transmissíveis e da infeção pelo VIH em Portugal. Foi também, nos últimos tempos, porta-voz da DGS para a questão do monkeypox (doença também conhecida como varíola dos macacos).

O peso do CHUSJ no topo da hierarquia da Saúde pública deverá ser reforçado nos próximos dias com a nomeação de Fernando Araújo para o novo cargo de diretor-geral do SNS. A nomeação de Araújo, que atualmente é o presidente do conselho de administração do CHUSJ, parece agora aguardar, para ser efetivada, que o Presidente da República promulgue a lei que cria o cargo para o qual foi indigitado. Formalmente, o médico ainda não terá aceite o convite. Entretanto, estará a negociar condições com o novo ministro da Saúde. Araújo pretende, segundo noticiou o Porto Canal, que a estrutura dirigente da nova direção executiva do SNS fique no Porto.

Na nova equipa do ministério da Saúde, o Hospital de S. João só não terá «representação» no novo secretário de Estado da Saúde.

Alentejano de Serpa, Ricardo Mestre licenciou-se em Economia, especializando-se depois em administração hospitalar. De 2012 a 2016 foi quadro dirigente da Administração Central do Sistema de Saúde. Antes, de 2008 a 2012, tinha trabalhado na ARS do Alentejo. Em junho passado, tinha sido nomeado subdiretor da DGS, cargo que agora vai abandonar.

Os novos secretários de Estado tomarão hoje posse, em Belém, pelas 19.30. Marcelo prometeu também para hoje uma posição sobre o diploma do Governo que cria a direção executiva do SNS (o tal cargo que deverá vir a ser ocupado por Fernando Araújo).

Antes de partir para Angola, onde foi assistir à posse, ontem, do Presidente João Lourenço, Marcelo dizia esperar ter, no regresso a Lisboa, «comentários jurídicos» de assessores seus sobre «três, quatro ou cinco pontos que foram levantados na Presidência da República». Marcelo considerou então que «os portugueses devem continuar a ser exigentes» mas obviamente «sempre com a expectativa de que se possa melhorar, sobretudo depois de um período em que o SNS teve um embate tão forte como foi a pandemia, respondeu muito bem mas pelo meio ficaram mazelas».

Ontem o novo ministro da Saúde reconheceu que o SNS tem «dificuldades e problemas». Porém, «também não devemos esquecer que tem forças e provas dadas». Pizarro defendeu «modernização» por oposição a «atitude conservadora».

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com