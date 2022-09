Entornointeligente.com /

A garantia veio mesmo nos últimos minutos do debate e é significativa depois de o Presidente da República ter insistido, há duas semanas, que o Governo deveria anunciar o quanto antes aquilo que prevê para o próximo ano. «Neste momento não está no nosso cenário macroeconómico qualquer recessão em Portugal no próximo ano», assegurou António Costa no Parlamento nesta quinta-feira em resposta a Rui Tavares.

