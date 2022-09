Costa. «O que estamos hoje aqui a fazer é abrir linhas de futuro»

Entornointeligente.com /

«O que estamos hoje aqui a fazer é abrir linhas de futuro», afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação do traçado de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo, sendo este o primeiro passo para a inserção na rede ibérica.

Referiu que este projeto «é uma tradução prática de duas grandes opções estratégicas que definimos em 2015»..

«Portugal tem de estar na vanguarda na luta contra as alterações climáticas», começa por detalhar, dizendo que não basta traçar objetivos, é necessário também ações concretas. E para cumprir este objetivo » é fundamental fazer uma mudança estratégica para o transporte público». «Por outro lado, o grande investimento na ferrovia», acrescentou na cerimónia realizada Porto.

Subscrever António Costa afirmou que «tudo entrou nos carris, o comboio pôs-se em marcha e não tem parado. Acho que não há nenhuma linha que não esteja em obra, a não ser as linhas em que as obras já foram concluídas», disse, considerando esta uma «grande mudança de paradigma» no investimento na ferrovia.

No que se refere à segunda opção estratégica, «a visão que temos do nosso território e da nossa estratégia de desenvolvimento», Costa indicou que a mesma tem dois objetivos: «reforçar a coesão interna e reforçar a nossa competitividade externa». É, por isso, que esta linha de alta velocidade «é absolutamente decisivo», reforçou o primeiro-ministro.

«Este é um projeto que une o país, serve todo o país e reforça a fachada Atlântica que nos permite a nossa projeção no mundo e de desempenharmos a nossa função histórica, que é sermos o interface entre o continente e o enorme mundo Atlântico», destacou.

O chefe do Governo realçou que, com o desenvolvimento deste traçado de alta velocidade, «não vamos ficar só com as duas áreas metropolitanas mais próximas – e isso é essencial para podermos ter uma dimensão de competitividade à escala ibérica -, todo o país será servido». Isto porque, acrescentou, «nesta linha não circularão só os comboios de alta velocidade, mas também os comboios que servem o resto do país».

Desta forma, disse António Costa, «ficaremos a 01:15 entre Lisboa e Porto, vamos também a cidade da Guarda com muito menos tempo de percurso em direção ao Porto ou em direção a Lisboa».

«Aquilo que nós estamos aqui a fazer é abrir também uma nova ligação a Espanha», realçou. «Mas é a ligação que reforça a nossa fachada Atlântica».

Na terça-feira, o primeiro-ministro referia o desenvolvimento da nova linha de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo «será o primeiro eixo estruturante da nossa inserção na rede ibérica de alta velocidade». Costa referiu ainda que «o Governo poderá aprovar o Plano Nacional Ferroviário, uma decorrência já do Plano Nacional de Infraestruturas».

Em atualização

