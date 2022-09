Costa «não sabia nem tinha de saber» das buscas da PJ na Presidência do Conselho de Ministros

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais PJ faz buscas na Presidência do Conselho de Ministros. Gabinetes dos membros do Governo de fora das diligências Com ministra da Coesão sob fogo, PS admite rever a lei dos impedimentos dos políticos PS queria apagar registo de perguntas incómodas. Chega e IL pedem demissão da ministra Empresas de marido da ministra da Coesão receberam fundos comunitários. PGR diz que é legal, mas critica «obscuridade» da lei Percebeu porque é que o ministro quer baixar o IRC? Empresas que subam salários terão uma «redução selectiva» do IRC Costa Silva: «Na vida tive batalhas muito difíceis e estou habituado a ter razão antes do tempo»

