Costa leva pacote de medidas de apoio às famílias a Marcelo

O Conselho de Ministros está esta segunda-feira reunido extraordinariamente no Palácio da Ajuda para aprovar um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias. Antes de tornar a decisão do Governo pública, o primeiro-ministro, António Costa, vai apresentar as medidas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelas 18h30, no Palácio de Belém.

As medidas, que pretendem responder à inflação e ao aumento dos preços, serão explicadas de forma mais detalhada nesta terça-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, em conjunto com a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, e o ministro das Infra-estruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

No que toca ao apoio à actividade das empresas, o anúncio ficará para depois da reunião do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia, dia 9, sexta-feira.

O Presidente da República defendeu este fim-de-semana que o pacote de apoio às famílias deve ser aprovado «com urgência» , ajustado consoante a «evolução económica» , mês a mês, e dirigido não só «aos mais carenciados», mas também à «classe média».

