Costa fez da inflação a nova pandemia

O pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão com rendimentos até os 2700 euros mensais e um abono de 50 euros por criança ou jovem para todos os dependentes até aos 24 anos, a fixação de um tecto máximo de 2% para a actualização de rendas, com compensação dos senhorios no IRS ou IRC, a descida do IVA de electricidade de 13% para 6% durante um ano, para uma parte do consumo , o congelamento do preço dos transportes, nomeadamente dos passes urbanos e viagens da CP, a redução do imposto sobre produtos petrolíferos e o suplemento e aumento de pensões são medidas urgentes , algumas delas tendo já sido aplicadas noutros países da União Europeia, e o montante em questão não põe em causa a dívida pública.

LINK ORIGINAL: Publico

