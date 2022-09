Costa fecha tarde cultural em Maputo com um pezinho de dança

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro, António Costa, deu esta quinta-feira um pezinho de dança em Maputo com a artista Janeth Mulapha, que o surpreendeu no final de uma cerimónia no Centro Cultural Português.

O chefe do Governo participou na cerimónia de apresentação de três projetos subvencionados pelo programa PROCULTURA em Moçambique, no final da qual ofereceu um oboé à ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula, que foi solista na Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e dirigiu a orquestra Xiquitsi, projeto que promove o ensino se música clássica a crianças de meios desfavorecidos.

No final, quando saía do edifício para ir visitar a exposição «O apetrechar do tempo», do moçambicano Gonçalo Mabunda e do luso-angolano Francisco Vidal, o primeiro-ministro foi surpreendido pela artista Janeth Mulapha.

Subscrever Durante a sua atuação, com uma grande componente de expressão corporal e de martelo na mão, a bailarina ‘puxou’ António Costa para uma coreografia improvisada e o passeio na rua em frente do Centro Cultural Português virou uma pista de dança, onde os dois rodopiaram.

O primeiro de dois dias de visita oficial do primeiro-ministro a Maputo, cidade onde nasceu o seu pai, já tinha tido outro momento de dança, logo de manhã, quando um grupo de jovens fez uma demonstração dos estilos tradicionais no final. Na altura, o primeiro-ministro apenas assistiu.

Na sua intervenção no Centro Cultural Português, António Costa destacou que a cultura é gerador de crescimento e de riqueza e salientou que este programa, que é financiado pelo União Europeia e se destina aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste permite «aproximar os países de língua portuguesa», e também os continentes europeu e africano, dando «projeção global e internacional a todos».

Quanto à exposição «O Apetrechar do tempo», Costa considerou que «a transformação de objetos de guerra na promoção da paz é seguramente algo hoje particularmente necessário, inspirador e atual».

Antes, a ministra da Cultura e Turismo de Moçambique Assinalou que Moçambique é o país com mais propostas submetidas ao PROCULTURA e que «40% dos projetos aprovados» são oriundos do país.

